پرداخت 171 میلیارد ریال خسارت به صادرکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال سیدعلی در خصوص اقدامات انجام شده در 7 ماهه گذشته با توجه به تحریمهای اقتصادی گفت: بالغ بر 90 درصد از خسارات پرداختی به بانکهای ایرانی به عنوان ذی نفعان ضمانت نامه های اعتباری ارزی و ریالی صندوق و حدود 10 درصد به صادر کنندگان و سرمایه گذاران ایرانی به دلیل قصور و عدم پرداخت وجوه از سوی خریداران خارجی، برای کالاها و خدمات صادراتی پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در هفت ماهه نخست سالجاری حدود 108 میلیارد ریال بازیافت خسارت محقق شده است که این میزان در مقایسه با 30 میلیارد ریال سال قبل، بالغ بر 270 درصد رشد را نشان می دهد.

وی درباره رشد خسارات پرداختی صندوق در سالجاری گفت: پوششهای صندوق در سال قبل بالغ بر 250 درصد رشد داشت و رشد خسارتها در سالجاری که ناشی از تعهدات برداشته شده در سال قبل است، چندان دور از انتظار نیست و حتی پیش بینی می شود میزان خسارتهای پرداختی صندوق تا پایان سال جاری، بیش از دو برابر میزان کنونی شود.

سیدعلی گفت: البته بدنه مدیریتی و کارشناسی صندوق تلاش دارد با ابزارها و سازوکارهای مناسب، اعتبار سنجی داخلی و خارجی، مدیریت مناسبی بر روی پرتفوی ریسک خود داشته باشد و تا جایی که امکان دارد، از بروز خسارات پیشگیری کند. با این وجود، پرداخت به موقع خسارت به صادرکنندگان و سیستم بانکی از مولفه های اصلی یک شرکت بیمه اعتبار صادراتی معتبراست.