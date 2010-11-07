معاون اطلاعات نیروی زمینی سپاه به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد علی موسوی شوشتری معاون اطلاعات نیروی زمینی سپاه پس از سالها مجاهدت و جانبازی و تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت‌های متعدد دوران دفاع مقدس صبح امروز یکشنبه پس از مدتی بستری در بیمارستان بقیه ‌الله (عج) تهران به دیدار حق شتافت.

سردار موسوی در سال 1342 در خرمشهر به دنیا آمد و تا سطح کارشناسی ارشد در رشته مدیریت امور دفاعی به ادامه تحصیل پرداخت.

وی در سال 1359 با عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد صحنه‌ های نبرد حق علیه باطل شد و تا سال 1367 به مدت 95 ماه در مسئولیت‌ های مختلف در طول دفاع مقدس نقش‌ آفرینی کرد.