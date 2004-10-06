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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۷

در سومين جشنواره ادبي مهرگان در اصفهان

داستان نويسان زن گردهم مي آيند

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : در سومين جشنواره ي ادبي مهرگان كه از امروز لغايت هفدهم مهرماه در شهر تاريخي اصفهان برگزار مي شود - تني چند از زنان داستان نويس كشور گرد هم مي آيند.

به گزارش خبرنگار ادبي مهر از اصفهان - دراين ميزگرد كه در فهرست برنامه هاي سومين جشنواره ادبي مهرگان گنجانده شده است - موقعيت ادبي زنان داستان نويس در ايران با حضور تني چند از نويسندگاني مانند مهسا محب علي و شهريار مندني پور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
اين گزارش حاكي است كه ميزگرد بررسي آثار زنان داستان نويس و ارزيابي اين حوزه ادبي از برنامه هاي جديدي است كه جشنواره ادبي مهرگان پي مي گيرد . در اين ميزگرد نويسندگان جوان اصفهاني نيز حضور يافته و در مباحث ياد شده مشاركت خواهند كرد.
همچنين در سومين جشنواره ي ادبي مهرگان نشست هاي تخصصي داستان - شعر و نقد ادبي با حضور و همت دانشجويان اهل قلم دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور برگزار مي شود. ديدار از اماكن  تاريخي و فرهنگي اصفهان از ديگر برنامه هايي است كه شركت كنندگان درجشنواره ادبي مهرگان در دو روز آينده شاهد اجراي آن خواهند بود. 
کد مطلب 118686

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