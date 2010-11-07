هزار هکتار بافت فرسوده در شهر قم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن بختیاری ظهر یکشنبه در خصوص عملکرد شورای اسلامی شهر قم طی ماه گذشته در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: یکی از مصوبات شورای شهر در ماه گذشته، معافیت عوارض در حد تراکم در بافت فرسوده شهری است که این مصوبه می‌تواند به احیا و بازسازی بافت فرسوده شهر قم کمک بسیاری نماید.



وی مساحت بافت فرسوده در شهر قم را بیش از هزار هکتار عنوان کرد و افزود: بافت فرسوده یکی از عوامل تهدیدی برای مردم و مدیریت شهری محسوب می‌شود چرا که به دلیل وضعیت حاکم در بافت فرسوده خدمات شهری در حد قبولی را نمی‌توان به آن مناطق ارائه کرد.



معافیت عوارض در حد تراکم در بافت فرسوده شهر قم



بختیاری ادامه داد: بر همین اساس شورای شهر طی ماه‌های اخیر شهرداری را مکلف به ارائه طرح‌ در خصوص بازسازی بافت فرسوده شهری کرد تا تسهیلاتی در اختیار مردم قرار گیرد تا آنان در امر بازسازی این مناطق به شهرداری کمک کنند و در این رابطه پیشنهاداتی از سوی شهرداری ارائه شد که بعد از مورد بررسی و اصلاح قرار گرفتن در جلسه شورای شهر مصوب شد تا کلیه عوارض در حد تراکم در این مناطق مشمول معافیت شود.



وی در این خصوص اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات بافت فرسوده قم کوچک بودن ساختمان‌ها است و بیشتر املاک در متراژ 50 یا 70 متر مربعی است و بر این اساس و به منظور تشویق سازندگان مجموعه‌های مسکونی مصوب شد به ازای هر پلاک که تجمیع گردد پنج درصد مازاد بر تخفیفات و تا سطح 70 درصد معافیت مازاد بر تراکم هم اعمال شود.



بازسازی بافت فرسوده از تحمیل هزینه‌های مازاد شهری جلوگیری می‌کند



عضو شورای اسلامی شهر قم بازسازی بافت شهری را علاوه بر افزایش خدمات رسانی به مردم، راهی برای جلوگیری از تحمل هزینه‌های مازاد شهری دانست و گفت: باید بافت فرسوده احیا شود چرا که ایجاد مناطق جدید الاحداث تحمل هزینه‌های خدمات زیر ساختی همچون رساندن گاز، آب، برق و ... را به دنبال دارد در حالی که در بافت فرسوده تمامی این امکانات وجود دارد و فقط نیاز به بازسازی ساختمان‌ها لازم است.



اوراق مشارکت احداث خیابان توحید تا بولوار سمیه منتشر می‌شود



وی در خصوص دیگر مصوبات شورای شهر طی ماه گذشته بیان داشت: از دیگر مصوبات شورا تصویب مجوز انتشار اوراق مشارکت ادامه خیابان توحید تا خیابان سمیه تا سقف چهار هزار میلیارد ریال است و ما به دنبال کسب تجربه موفقی که در انتشار اوراق مشارکت در طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) داشتیم و کارهای خوبی در آن زمینه انجام شد امیدواریم با کم مردم در آزاد سازی این مسیر بتوانیم، مسیر را بازگشایی و وضعیت ترافیک شهری را بهبود دهیم.



احداث پروژه جهموری بار ترافیکی هسته مرکزی شهر را کاهش می‌دهد



بختیاری، صدور مجوز برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه بلوار جمهوری به صورت EPC ( اجرای همزمان طراحی، ساخت و بهره‌برداری) را از دیگر مصوبات اخیر شورای شهر قم عنوان کرد و اظهار داشت: با احداث بلوار جمهوری دو بخش شهر به یکدیگر متصل می‌شود و با اجرای آن می‌توانیم شاهد کاهش بار ترافیک و کاهش عبور و مرور در هسته مرکزی شهر باشیم که کار بسیار یزرگی است و همه مضاعفی را می‌طلبد.



50 درصد تخفیف در عوارض مشاغل صنفی آموزشگاه‌های آزاد



وی اعمال مساعدت در دریافت عوارض مشاغل انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد استان قم را از دیگر مصوبات شورا عنوان کرد و گفت: بر این اساس مقرر شد تا 50 درصد تخفیف در دریافت عوارض مشاغل صنفی آموزشگاه‌های آزاد استان اعمال شود.



مجوز فراخوان عمومی سرمایه‌گذاری در پروژه پیامبر اعظم(ص) صادر شد



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: اخذ مجوز فراخوان عمومی از سرمایه‌گذاری جهت مشارکت عمومی در بلوار پیامبر اعظم(ص)، از جمله مصوبات دیگر شورای شهر قم است.



وی بیان داشت: تا کنون در حدود 90 درصد از تملک‌ها پایان یافته و تنها چند تن از مالکین بزرگ در مسیر طرح قرار دارند که تا کنون راضی به فروش زمین‌های خود نشده‌اند و در صورتی که تملک آن اراضی نیز انجام شود اجرای بدنه پروژه آغاز خواهد شد، همچنین سرمایه‌گذار برای ساخت پروژه کار را شروع خواهد کرد.



بختیاری با اشاره به این که ما در روند تملک اراضی این پروژه مجوز استفاده از ماده 9 را نیز داشتیم، خاطرنشان کرد: ولی تا کنون ما از این ماده استفاده نکرده‌ایم و تملک‌ها تماما با مشارکت و توافق طرفین بوده است و امیدواریم چند نفر باقی مانده نیز مانند بقیه مردم اراضی خود را واگذار کنند و در صورتی که مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) به طور کامل آزادسازی شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه سرمایه گذاری خواهند کرد.



پروژه پیامبر اعظم(ص) جهشی در عمران و آبادانی قم



وی پروژه پیامبر اعظم(ص) را پروژه‌ای خاص و ویژه برشمرد و افزود: قطعا اجرای این پروژه می‌تواند عمران و آبادای قم را با یک جهش بزرگ روبه رو کند و به حرکت عمران و آبادانی شهر، سرعت بیشتری بدهد.



احداث منطقه جدید شهری در قم به صلاح نیست



عضو شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواردی که از سوی شهرداری مطرح و در شورای شهر قم رد شده است، بیان داشت: بحث خرید لوازم و وسایل اداری جهت مناطق جدید الاحداث قم از سوی شهرداری مطرح و در شورا رد شد چرا که شورا فعلا قصد راه اندازی منطقه جدید شهری را ندارد و فعلا شهر قم با چهار منطقه به اضافه منطقه جمکران به قوت خود باقی است و طرح منطقه شش منتفی است.



احداث منطقه جدید هزینه‌های جاری شهرداری را افزایش می‌دهد



وی با بیان این که تا کنون دلایل موجه از سوی شهرداری به منظور احداث منطقه شهری جدید به شورا ارائه نشده است، اذعان داست: احداث منطقه جدید شهری باعث افزایش هزینه‌های جاری شهرداری می‌شود و به همین دلیل شورا این را لازم نمی‌داند که منطقه جدیدی احداث گردد و اگر این کار در طرح تفصیلی شهری بر اساس نظر کارشناسان تأیید و روی آن کار شد، امکان احداث منطقه جدید وجود دارد ولی تا آن زمان امیدواریم شهرداری به این رد عمل کند.



بختیاری، رد مجوز فروش اوراق مشارکت احداث ادامه خیابان جمهوری در منطقه دو، حدفاصل رودخانه تا میدان امام حسین(ع) تا سقف دو هزار و 500 میلیارد ریال را از جمله دیگر پیشنهادات شهرداری قم دانست که در شورای اسلامی رد شد و در این خصوص بیان داشت: با توجه به فقدان طرح توجیهی فنی و اقتصادی، این پیشنهاد رد شد چرا که اگر فروش اوراق مشارکت حساب شده نباشد مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و شهرداری می‌تواند از محل منابع داخلی خود نسبت به تملک اراضی این مسیر و بازگشایی آن اقدام کنند.