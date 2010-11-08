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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۴

نمایش" ناتور" به جشنواره تئاتر بصیرت می‌رود

نمایش" ناتور" به جشنواره تئاتر بصیرت می‌رود

نمایش "ناتور" به نویسندگی و کارگردانی یلدا قشقایی که قرار است در جشنواره تئاتر بصیرت اجرا شود چهارشنبه 19 آبان در تالار محراب روی صحنه می‌رود

به گزارش خبرنگار مهر،در این نمایش که قرار است در پانزدهمین جشنواره تئاتر ارشاد تهران( بصیرت) روی صحنه برود بازیگرانی چون ساسان بهروزیان، پیام بخت، یلدا قشقایی، میکائیل هاشم زاده، و بهنام هدایتی حضور دارند.

در خلاصه این نمایش آمده است: در روزهای ابتدایی جنگ، چند دزد از خلوتی شهر استفاده کرده مشغول غارت شهر آبادان می‌شوند. در این میان یکی از آنها دل به عشق دختر یک ناتور( گشت محله) می بندد و این دل‌سپردگی او را تا حد یک قهرمان ملی پیش می‌برد.

نمایش" ناتور" سومین تجربه کارگردانی یلدا قشقایی است.

کد مطلب 1186868

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