به گزارش خبرنگار مهر،در این نمایش که قرار است در پانزدهمین جشنواره تئاتر ارشاد تهران( بصیرت) روی صحنه برود بازیگرانی چون ساسان بهروزیان، پیام بخت، یلدا قشقایی، میکائیل هاشم زاده، و بهنام هدایتی حضور دارند.

در خلاصه این نمایش آمده است: در روزهای ابتدایی جنگ، چند دزد از خلوتی شهر استفاده کرده مشغول غارت شهر آبادان می‌شوند. در این میان یکی از آنها دل به عشق دختر یک ناتور( گشت محله) می بندد و این دل‌سپردگی او را تا حد یک قهرمان ملی پیش می‌برد.

نمایش" ناتور" سومین تجربه کارگردانی یلدا قشقایی است.