خبرنگاران هرمزگانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالرضا نادری پور ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان که در سالن جلسات ساختمان مرکزی بیمه معلم در هرمزگان برگزار شد، با اشاره به اهمیت رسانه ها در جامعه امروز و تاثیرگذاری آن در معادلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دنیا، افزود: متاسفانه با توجه به سختی کار خبرنگاری اما هنوز خبرنگاران در کشور از داشتن بیمه های مطلوب محروم هستند که بیمه معلم هرمزگان در صدد ارائه یک بسته پیشنهادی بیمه جهت ارائه خدمات بیمه ایی به خبرنگاران در هرمزگان است.

وی بیان داشت: هرمزگان به عنوان قطب اقتصادی و صنعتی کشور توسعه شتابانی به خود گرفته است و بیمه معلم به عنوان بیمه گر سهم بسیار خوبی در جذب بیمه گذاران اقتصادی و صنعتی هرمزگان دارد.

نادری پور اظهارداشت: بخش عظیمی از صنایع کشتی سازی همچون شرکت پرشیا هرمز، آلومینیوم المهدی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه، فولاد مبارکه اصفهان، شرکتهای حمل و نقلهای بزرگ کشور و جامعه اصناف را در کشور و استان تحت پوشش قرار دارند.

وی با اشاره به اهمیت صنعت بیمه در دنیای امروز و گسترش بیمه در بین اقشار مختلف جامعه اذعان داشت: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته حداقل 70 درصد تحت پوشش بیمه زندگی قرار دارند که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مردم این آمار در ایران تنها شش درصد از جمعیت 74 میلیونی است.

مدیربیمه معلم هرمزگان با اشاره به تاریخچه تاسیس بیمه معلم خاطرنشان کرد: شرکت بیمه معلم بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 با نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری تأسیس گردید. این شرکت به عنوان اولین شرکت بیمه در فروردین ماه 1384 سهام آن پس از تصویب هیأت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران وارد بورس گردید و از نیمه دوم سال 1386 با نام بیمه معلم همواره تلاش نموده در صنعت بیمه کشور به صورت اثربخش خدمات نوین بیمه ای را در کلیه زمینه های زندگی شامل آتش سوزی، مسئولیت، باربری، اعتباری، مهندسی و اتومبیل به بازار بیمه ای کشور تقدیم کند.

وی یادآور شد: بیمه معلم در حال حاضر به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی کشور است که تنوع بیمه ایی کامل و جامعی دارد و در سال 1388 با جلب رضایت 84 درصدی بیمه گذاران از خدمات این شرکت موفق به دریافت لوح و تندیس برتر از سوی سازمان ملی حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کالا گردید.همچنین شرکت بیمه معلم به عنوان اولین شرکت بیمه ایی ایران موفق به دریافت گواهینامه های مدیریت کیفیت ISO9001 و تعهد به تعالی سازمانی EFQM در بین شرکتهای بیمه ای کشور گردیده است.

همچنین در ادامه این نشست مدیرعامل خانه مطبوعات استان هرمزگان با اشاره به اهمیت و جایگاه خبرنگاران در کشور خاطرنشان کرد: خانه مطبوعات هرمزگان با نگاه ایجاد امکانات رفاهی برای خبرنگاران در حال فراهم نمودن بسترهای لازم در این خصوص است.

مسعود پاکزاد با اشاره به اینکه بیمه معلم یکی از شرکتهای قدرتمند بیمه ای در کشور است، بیان داشت: سعی خواهیم کرد بسته پیشنهادی بیمه ایی خانه مطبوعات را با نظر کارشناسان بیمه ایی تهیه و ارائه کنیم.

وی بیان داشت: امیدواریم با ارائه خدمات بیمه مشکلات قشر خبرنگاران را در استان هرمزگان کاهش و به عنوان یک طرح ملی در کشور مطرح کنیم.