نخستین جلسه هیئت امناء بنیاد ملی ازدواج آسان فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشار از برگزاری اولین جلسه هیئت امناء بنیاد ملی ازدواج آسان و پایدار جوانان در روز دوشنبه 17 آبان مصادف با اول ذیحجه سالروز ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی (ع) و روز خانواده خبر داد و گفت: این بنیاد برای ساماندهی و حمایت از شبکه های خیرین و فعالین ازدواج در استانها تشکیل شده است.

وی افزود: فردا همزمان کمیته های سامان ازدواج جوانان در استانهای کشور با حضور استانداران ائمه محترم جمعه، روسای شوراهای اسلامی استانها تشکیل می شود.

افشار اظهار داشت: براساس مصوبات شورای اجتماعی کشور و شورایعالی جوانان در اجرای قانون تسهیل در امر ازدواج جوانان تلاش گسترده ای برای ارائه خدمات و تسهیلات در امر ازدواج جوانان، کاهش سن ازدواج، کاهش تجملات و پایدار نمودن ازدواج و تحکیم بنیاد خانواده آغاز شده که با همکاری و مشارکت مردم، نهادهای عمومی و تشکلهای غیر دولتی تحقق می یابد.

دبیر شورای اجتماعی کشور، ایجاد بنیاد ملی ازدواج آسان و پایدار و شبکه های فعالین ازدواج استانها را بستری مناسب برای ساماندهی و تقویت اقدامات داوطلبانه خیرین، کارشناسان و صاحبنظران امور ازدواج و خانواده عنوان کرد.

افشار همچنین از مبادله موافقنامه همکاری در امر ازدواج جوانان میان وزیر کشور و رئیس سازمان ملی جوانان در جلسه مشترک فردا خبر داد.