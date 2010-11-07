برپایی نمایشگاه زوجهای آسمانی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، نمایشگاه زوج ‌های آسمانی در یزد گشایش یافت.

در طول هفته ازدواج،‌ نمایشگاه زوج‌ های آسمانی با حضور اصناف و برخی از دستگاه‌های اجرایی استان یزد برپا خواهد بود.

در این نمایشگاه برخی از دستگاه‌های اجرایی استان یزد به ارائه محصولات فرهنگی، برپایی کارگاه‌ های آموزشی و تسهیلات ازدواج می‌ پردازند.

این نمایشگاه با هدف نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان، به‌ هنگام و آگاهانه در میان جوانان از سوی سازمان جوانان استان یزد در راستای یک حرکت ملی برپا شده است.

درخشش یکی از انجمنهای سازمان جوانان یزد در المپیاد علمی فناوری نانو

انجمن فناوران جوان کویر سازمان جوانان استان یزد در نخستین المپیاد فناوری نانو خوش درخشید.

کسب مدال نقره توسط ثناء ‌السادات طباطبایی، مدال برنز توسط مصطفی حق‌شناسی و دیپلم افتخار توسط آرزو آخوند‌زاده از افتخارات دانش‌آموزان یزدی در این المپیاد بود.

این مسابقات توسط ستاد ویژه فناوری نانو ریاست جمهوری برگزار شد.

برپایی نمایشگاه هنری صنایع دستی با مضامین قرآنی در یزد

نمایشگاه هنری صنایع دستی با مضامین قرآنی در یزد برپا می ‌شود. این نمایشگاه همزمان با برپایی جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه از 23 دیماه به مدت 10 روز در استان دایر خواهد شد.

این جشنواره به همت اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد در پنج رشته هنری برپا می‌شود.

رشته ‌های هنری این نمایشگاه و جشنواره شامل تذهیب، سفال، معرق، تابلو فرش و نگارگری در جشنواره هنری صنایع دستی با مضامین قرآنی میزبان علاقمندان است.

آثار هنری هنرمند برجسته لهستانی در یزد

اداره امور هنری اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از حضور و ارائه آثار هنری « کشیشتف دیدو" هنرمند برجسته لهستانی" در یزد خبر داد .

نمایشگاهی از مجموعه ارزشمند «دیدو» و آثار طراحان پوستر معاصر لهستان در گنجینه فرهنگ و هنر یزد برپا می ‌شود .

این آثار با همکاری گروه هنری اتوبوس قرمز و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به به نمایش در خواهد آمد که زمان دقیق آن متعاقبا به اطلاع هنرمندان و علاقمندان خواهد رسید.

گفتنی است، دیدو از علاقمندان پوستر، کلکسیونر و منتقد هنری است که مقالات متعدد، کاتولوگ و آلبوم ‌هایی از تاریخ پوسترهای لهستان را منتشر کرده و نمایشگاه‌های پوستر، مسابقات و جشنواره پوستر کراکف را در لهستان سازماندهی و مدیریت می‌ کند.

کنسرت بزرگ موسیقی در یزد برپا می‌ شود

کنسرت بزرگ موسیقی سنتی در یزد برگزار می ‌شود.

این کنسرت موسیقی سنتی توسط گروه "امید نو" با صدای علی سهیلی با همکاری اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برپا می‌شود .

در این کنسرت قطعه ماندگار و انقلابی « ای برادر» از ساخته‌های استاد محمدرضا لطفی برای نخستین بار اجرا خواهد شد .

لازم به ذکر است؛ بخش ویژه‌ای از درآمد این کنسرت برای بیماران سرطانی بستری بیمارستان شاه‌ ولی یزد اختصاص می ‌ یابد.

زمان برگزاری این برنامه هنری از 24 آبانماه به مدت پنج شب در مجتمع فرهنگی سینما تک یزد اعلام شده است.

تصانیف و اشعار برنامه در رابطه با ایران و وطن است که توسط نوازندگان با صدای علی سهیلی اجرا خواهد شد.

گروه هنری اتوبوس قرمز در ایستگاه نقد هنرمندان یزدی

به مناسبت حضور«کشیشتف دیدو»، هنرمند لهستانی در یزد، نمایشگاهی از پوسترهای گروه اتوبوس قرمز در گنجینه فرهنگ و هنر یزد برپا و مورد نقد قرار گرفت .

این نمایشگاه شامل پوسترهای دانشجویی، اسماء‌الحسنی و حفظ حافظ با نظارت کسری عابدینی به همت مدرسه ویژه و همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برپا شد.

برپایی نمایشگاه پیشواز محرم در میبد

نمایشگاه نقاشی بر روی مخمل و پرچم‌ های هیئت‌ های مذهبی در محل نگارخانه ارشاد شهرستان میبد آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه تعداد 25 تابلو و پرچم نقاشی شده همچنین آثاری از هنرمندان در زمینه شبیه‌سازی علقمه ارائه شده است.

این نمایشگاه با حضور معاون فرماندار میبد، رئیس سازمان تبلیغات و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افتتاح شد.

این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میبد برپا و تا 18 آبان‌ماه برای بازدید عموم دایر است.