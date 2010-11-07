نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر فردا افتتاح می شود

حضور 450 شرکت فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ثروتی - دبیر اجرایی نمایشگاه الکامپ صبح امروز یکشنبه در نشست کمیته اجرایی این نمایشگاه از حضور 450 شرکت داخلی و خارجی فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این رویداد خبر داد و گفت: ایران الکامپ 2010 با بیش از 21 هزار و 500 متر مربع فضای مفید در نمایشگاههای بین المللی تهران از 17 تا 20 آبان ماه جاری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه حدود 7 درصد از فضای نمایشگاه در اختیار شرکتهای دولتی فعال در این حوزه است، اضافه کرد: امسال 35 دستگاه دولتی در قالب سالن دولت الکترونیک در نمایشگاه حضور خواهند داشت و بنیاد ملی بازیهای رایانه ای نیز فضایی حدود 300 متر مربع را برای عرضه محصولات خود در اختیار دارد.

دبیر اجرایی نمایشگاه الکامپ با اشاره به استقبال شرکتهای انفورماتیکی و فناوری اطلاعات از الکامپ گفت: حدود 70 درصد غرفه ها به صورت خودساز طراحی شده که این امر نشان از اهمیت نمایشگاه و توجه شرکت کنندگان به این رویداد ملی دارد.

وی با اشاره به حضور مستقل حدود 15 شرکت خارجی از کشورهای ترکیه، مالزی، امارات و سنگاپور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ گفت: حدود 100 نمایندگی شرکتهای خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.

ثروتی گفت: شرکت ارتباطات مبین نت حامی نمایشگاه الکامپ است و بخش دولت الکترونیک این نمایشگاه نیز با مشارکت معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و شورایعالی اطلاع رسانی برپا می شود.

وی دلیل استقبال کم شرکت‌های خارجی از نمایشگاه الکامپ را ضعف در اطلاع رسانی و مدت زمان اختصاص یافته برای برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: از آنجایی که شرکتهای خارجی از یک سال قبل برنامه های خود را برای حضور در عرصه های بین المللی هماهنگ می کنند نمی توان انتظار داشت که در الکامپ که از سه ماه گذشته برای برپایی آن تصمیم گرفته شده به راحتی حضور یابند.

الکامپ نماد همکاری بخش خصوصی و دولتی حوزه فاوا خواهد بود

در این نشست رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری الکامپ با حضور نمایندگان کارگروه فاوا و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خاطرنشان کرد: این شورا می‌تواند برای پوشش‌دهی موضوعات فناوری اطلاعات در راستای الکترونیکی شدن فعالیت‌های دولتی و خصوصی نقش مهمی ایفا کند.



پرویز رحمتی با اشاره به شاخص‌های هدف در برنامه پنج ساله پنجم توسعه و هدف دولت دهم در توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: نمایشگاه الکامپ می‌تواند نماد همکاری بخش خصوصی و دولتی باشد که برای توسعه بازار فناوری اطلاعات بسیار موثر خواهد بود به نحوی که با تقویت بازار فناوری اطلاعات فاصله زیاد بین جایگاه فناوری اطلاعات و اهداف مورد انتظار کاهش می یابد.

وی گسترش فعالیتهای الکترونیکی در بستر خدمات دولتی و خصوصی را فصل مشترک اهداف سازمان نظام صنفی رایانه ای، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و سیاستگذاران دانست که باید بر مبنای توسعه این حوزه و گسترش فعالیت‌های الکترونیکی در بستر خدمات دولتی و خصوصی صورت گیرد.