جشنواره تئاتر فجر" مسابقه پوستر تئاتر" برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مسابقه پوستر تئاتر" در قالب دو بخش پوستر نمایش‌های صحنه‌ای، خیابانی، نمایش نامه‌خوانی، پوستر جشنواره و همایش های تئاتر طراحی و پیش‌بینی‌شده است. کلیه متقاضیان شرکت در این بخش می توانند حداکثر با 10 اثر در این مسابقه حضور یابند.

محدوده زمانی پیش‌بینی شده برای آثار متقاضی در قسمت پوستر نمایش‌صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه‌خوانی حد فاصل 1/9/89 لغایت 1/10/89 و در قسمت پوستر همای ها و جشنواره‌ها حد فاصل زمانی بعد از انقلاب تا 1/10189 است.

آخرین مهلت دریافت آثار بخش پوستر اول دی ماه اعلام شده است. جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر از 17 تا 26 بهمن در تهران و همزمان در استان های مختلف کشور برگزار می‌شود.