بررسی کرم استاکس نت در دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی فتوت احمدی - دبیر این کنفرانس بسط و تعمیق دانش و مهندسی فرماندهی و کنترل در کشور را از اهداف این کنفرانس عنوان کرد و اظهار داشت: مفهوم فرماندهی و کنترل که در حال حاضر به C4I معروف شده و متشکل از حروف اول کلمات فرماندهی، کنترل، مخابرات، کامپیوتر و اطلاعات است، یک تخصص بین رشته ای است اما نقش مهندسی الکترونیک، مخابرات و مهندسی کامپیوتر در آن پر رنگ تر است.



وی با تاکید بر اینکه با توسعه شبکه های مخابراتی، مدیریت جنگ به سمت شبکه محوری و اطلاع آنی فرماندهان از کلیه عملیات و حتی دسترسی کلیه یگان ها به وضعیت کلی سوق پیدا کرده است، ادامه داد: در چند سال اخیر با به وجود آمدن بحران هایی مانند 11 سپتامبر، پدیده سونامی و بیماری سارس، موضوع فرماندهی و کنترل از حوزه نظامی صرف خارج شده و در حوادث طبیعی، شیوع بیماریها و سایر بحران ها نیز کاربرد پیدا کرده است در همین راستا انجمن فرماندهی و کنترل اقدام به برگزاری کنفرانس ملی در این زمینه کرده است.

دبیر این کنفرانس، وزارت ارتباطات، معاونت فاوای ستاد کل سپاه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیروی هوافضای سپاه و اداره تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران، معاونت فاوای ستاد کل ارتش، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(آجا)، نیروی انتظامی، شهرداری تهران، مرکز سامانه مدیریت شهری شهرداری تهران، سازمان صنایع هوافضا، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، سازمان فضایی ایران، سازمان پدافند غیر عامل، شرکت صنایع مخابرات صا ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سازمان آتش نشانی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مرکز پدافند غیر عامل ایز ایران ، مرکز پدافند غیر عامل وزارت بهداشت و سازمان صنایع هوایی را از جمله ارگانهای مشارکت کننده در برگزاری این نشست علمی نام برد.

چهارمین کنفرانس ملی انجمن فرماندهی و کنترل ایران در روزهای 19 و 20 آبان ماه در دانشگاه شریف برگزار می شود.