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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۹

حسنی به مهر خبر داد:

کنکوردوره‌‌های مجازی دانشگاهها متمرکزشد/ جزئیات آزمون وظرفیت پذیرش

کنکوردوره‌‌های مجازی دانشگاهها متمرکزشد/ جزئیات آزمون وظرفیت پذیرش

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با تشریح جزئیاتی از برگزاری آزمون متمرکز دوره های مجازی در دوره کارشناسی ارشد با بیان اینکه چنین آزمونی برای دوره لیسانس نیز در نظر گرفته شده اما نهایی نشده است گفت: این آزمون 19 بهمن ماه به صورت سراسری برگزار می شود.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته هر دانشگاه بر اساس شرایط خود اقدام به گرفتن آزمون و پذیرش دانشجو در رشته های مجازی می کرد و از این طریق ناهماهنگی هایی به وجود می آمد از سال جاری تصمیم گرفتیم همزمان با کنکور سراسری کارشناسی ارشد، آزمونی را به صورت سراسری برای رشته های مجازی دانشگاهها برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: این آزمون که 19 بهمن ماه به صورت سراسری و توسط سازمان سنجش برگزار می شود مختص دانشجویان ورودی مجازی خواهد بود.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: با این روش می خواهیم ورودی های مجازی افرادی توانمند و دارای شغل باشند که نمی توانند از فرصت های دیگر آموزش عالی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاههای مجری دوره های مجازی رشته های کارشناسی ارشد خود را برای پذیرش دانشجو در سال آینده اعلام کرده اند که بر اساس آن در هر کد رشته محل 50 تا 70 دانشجو پذیرش می شود.

حسنی افزود: چنین برنامه ای برای دوره های مجازی در مقطع کارشناسی نیز در نظر گرفته شده اما اما هنوز نهایی نشده است.

کد مطلب 1186889

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