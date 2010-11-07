حمل بار ترانزیتی در راه آهن لرستان شش درصد رشد یافت

عبدالکریم درویش زاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: حمل بار ترانزیتی از طریق اداره کل راه آهن لرستان در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده درآمد حاصل از حمل بار در این اداره کل بیش از 14 میلیارد و 663 میلیون و 944 هزار ریال بوده است.

مدیر کل راه آهن استان لرستان به میزان بار حمل شده در شش ماه نخست سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت تناژ بارگیری اداره کل راه آهن لرستان 158هزار و 370 تن بوده است.

درویش زاده ادامه داد: این میزان بار حمل شده در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد سه درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در شش ماه اول سال جاری بار ترانزیتی حمل شده در لرستان سه میلیون و 69 هزار و 560 تن بود که نسبت به شش ماه نخست سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.