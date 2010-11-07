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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حمل بار ترانزیتی در راه آهن لرستان شش درصد رشد یافت

حمل بار ترانزیتی در راه آهن لرستان شش درصد رشد یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه آهن استان لرستان از رشد شش درصدی حمل بار ترانزیتی از طریق راه آهن لرستان خبر داد.

عبدالکریم درویش زاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: حمل بار ترانزیتی از طریق اداره کل راه آهن لرستان در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده درآمد حاصل از حمل بار در این اداره کل بیش از 14 میلیارد و 663 میلیون و 944 هزار ریال بوده است.

مدیر کل راه آهن استان لرستان به میزان بار حمل شده در شش ماه نخست سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت تناژ بارگیری اداره کل راه آهن لرستان 158هزار و 370 تن بوده است.

درویش زاده ادامه داد: این میزان بار حمل شده در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد سه درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در شش ماه اول سال جاری بار ترانزیتی حمل شده در لرستان سه میلیون و 69 هزار و 560 تن بود که نسبت به شش ماه نخست سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1186895

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