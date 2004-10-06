هنرپيشه اي جديد براي پروژه عظيم جنگ واژه ها

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه براي بدست آوردن اين نقش با بازيگران جوان بسياري به رقابت پرداخت.



شنيده ها حاكي ازاين است كه " چتوين " دراين اثرنقش فرزند شخصيت " تام كروز" را بازي مي كند و روابط وي با پدرش يكي ازنقاط اوج فيلمنامه است.



ازديگرهنرپيشگاني كه به تازگي به اين پروژه پيوسته اند مي توان به چهره هايي چون " داكوتا فنينگ " ( درنقش دخترخانواده ) ، " تيم رابينز"، و " ميراندا اوتو" اشاره كرد.



نگارش فيلمنامه اين اثركاري از" ديويد كيوپ " است كه تا كنون فيلمنامه هاي مطرحي همچون " پارك ژوراسيك " و" مرد عنكبوتي " را ارائه داده است.



زماني كه " اورسن ولز" درسال 1936اقتباس راديويي اين اثررا ارائه داد جنجال بسياري را به وجود آورد، چرا كه بسياري تصورمي كردند كه به واقع گروهي از بيگانه هاي فضايي به زمين حمله كرده اند.



شركت فيلمسازي پارامونت ودريم وركز مشتركا كارتوليد اين اثررا برعهده دارد.اين نقش نخستين همكاري " چتوين " با شركت فيلمسازي دريم وركزبه شمارنمي آيد. اين هنرپيشه 21 ساله چندي پيش ايفاي نقش درفيلم " چامسكرابر" به كارگرداني " آري پوسين" را به اتمام رساند.او در اين اثر با هنرپيشگاني چون " رالف فاينس "،" گلن كلوز"،" اليسون جاني "،" جيمي بل " و" كامليا بيلي " به همكاري پرداخت.

