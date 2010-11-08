1000 دقیقه "اوسنه پادشاهی" احمدجو ضبط شد

امرالله احمدجو در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری تا پایان سال طول می‌کشد و همزمان با تصویربرداری مجموعه تدوین می‌شود. مهدی جودی تدوین را بر عهده دارد.

وی در ادامه افزود: مجموعه تلویزیونی "اوسنه پادشاهی" 2000 دقیقه است و تاکنون بیش از 1000 دقیقه از آن ضبط شده است. هنوز آهنگساز مشخص نیست و مشغول رایزنی با گزینه های مختلف هستیم.



تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "اوسنه پادشاهی" در 50 قسمت 40 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا جودی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه ادامه دارد.

در این مجموعه که اول اردیبهشت‌ماه در اصفهان کلید خورده محمود پاک‌نیت، محمد فیلی، آتش تقی‌پور، پرویز بزرگی، حسن اکلیلی، فریدون سورانی، بهروز مسروری، مهوش صبرکن و ... بازی می‌کنند.







در خلاصه داستان این سریال آمده است: حسام بیگ با نام جدید سامشا اکنون پادشاه شده و برای خوشگذرانی به سمت اصفهان می‌آید. کاروان او را همسرش ملک خاتون، و دو فرزندش ولیعهد و شا دخترو، تلخک دربار قشونسالار، میر غضب و ریز و درشت درباریان، جارچیها، دسته موزیک، آشپزخانه دربار و... همراهی می‌کنند. تا اینکه ....





عوامل "اوسنه پادشاهی" عبارتند از مدیر تصویربرداری: جهان بخش مهربخش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح چهره پردازی: احسان روناسی، صدابردار: حسین حجازی، تدوین: مهدی جودی و مجری طرح: موسسه فرهنگی میثاق فیلم. عوامل "اوسنه پادشاهی" عبارتند از مدیر تصویربرداری: جهان بخش مهربخش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح چهره پردازی: احسان روناسی، صدابردار: حسین حجازی، تدوین: مهدی جودی و مجری طرح: موسسه فرهنگی میثاق فیلم.

به گفته محمودرضا تخشید، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه این مجموعه تلویزیونی سال 90 از شبکه سه روی آنتن می‌رود.