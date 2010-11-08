ارائه خدمات دیتا سنتر در نمایشگاه الکامپ از سوی تبیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر مرتضوی با تاکید بر اهمیت میزبانی سایت‌های اینترنتی در داخل کشور گفت: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی، خدمات میزبانی اختصاصی، میزبانی اشتراکی، سرویس اجاره فضا و سرورهای مجازی را به تفکیک ارائه خواهد داد.

وی گفت: هدف ما تشویق مراکز دولتی و خصوصی جهت استفاده از میزبانی های داخلی است چرا که در راستای رسیدن به خودکفایی، کشور باید از وابستگی به میزبانیهای خارجی خارج شده و در این رابطه فرهنگسازی با موضوع امنیت اطلاعات ملی و آشنایی همگان با مزایای آن بسیار ضروری است.

معاون زیرساخت موسسه تبیان با تاکید بر لزوم دعوت از حوزه‌های مختلف در استفاده از میزبانی داخلی سایتهای اینترنتی افزود: نمایشگاه الکامپ با اختصاص سالن دولت الکترونیک، فضای خوبی را برای عرضه فعالیتهای بخش حاکمیتی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کرده و با آشنایی دستگاهها با فعالیت یکدیگر به نوعی از موازی ‌کاریها کاسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: الکامپ در ایران می‌تواند با مشارکت تمامی متولیان این حوزه به‌ عنوان نمایشگاهی که نماد قابلیتهای ملی کشور در این صنعت است برگزار شود و سال به سال بیشتر به این سمت گرایش ‌یابد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه نمایشگاه امسال به بلوغ بیشتری رسید اظهار داشت: باید در برگزاری و اثربخشی این نمایشگاه بیش از پیش فعالیت شود تا الکامپ در عرصه بین‌المللی و در سطح منطقه تاثیرگذارتر باشد.

شانزدهمین الکامپ امروز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران گشایش می یابد.