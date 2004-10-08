مدخل "جوهر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، نويسنده تصريح مي كند بسياري از مفاهيمي كه به وسيله فيلسوفان تحليل مي شوند ريشه در زبان رايج دارند . ادراك، دانش، عليت و ذهن نمونه اي از اين واژه ها به شمار مي روند. اما مفهوم جوهر اساسا يك اصطلاح فلسفي به شمار مي رود كه كاربردهاي زباني آن در سطح متعارف ريشه در كاربردهاي فلسفي اين واژه دارد.



هنگامي كه در سطح فلسفي از اين واژه سخن به ميان مي آيد منظور ويژگي هايي از شيء است كه در مقابل كيفيات و حالات آن شيء قرار مي گيرند. اين تلقي از جوهر البته خارج از دنياي فلسفه كاربردي ندارد. فيلسوفان به ما گوشزد كرده اند كه دو روش متفاوت ديگر براي تعريف تصور فلسفي از جوهر وجود دارند كه اولي عمومي تر است. در اين تصور جوهر به معناي بودن است و اين تصور كه در زبان يوناني وجود داشته در زبان لاتين به معناي جوهر در نظر گرفته شده است.



در اين معناي عام ، جواهر در هر نظام فلسفي اموري تلقي مي شوند كه جزو ماهوي شيء به حساب مي آيند. بنابراين براي يك اتم گرا اتم يك جوهر است چون هر شيء ديگري از آن اتم به وجود مي آيد. در نظام فلسفي هيوم هم تاثرات و تصورات جوهر قلمداد مي شوند چون همه چيز از اينها حادث مي شوند. نزد افلاطون نيز صورتها جواهر محسوب مي شوند چون هر چيزي بعد از حضور آنها رخ مي دهد. در اين تلقي از جوهر هر نظام فلسفي جوهر را به رسميت مي شناسد و شايد تنها پوزيتيويستهاي منطقي و پراگماتيستها كه هستي شناسي را گونه اي قرارداد قلمداد مي كنند اين جواهر را قبول ندارند.



كاربرد دوم مفهوم جوهر اما خاص تر است. بر طبق اين تلقي ، جوهرها انواع مشخصي از ماهيت قلمداد مي شوند. يعني پاره اي از ماهيات جواهرند و پاره اي ديگر نه. بر طبق اين كاربرد تصورات و تاثرات هيومي جوهر نيستند حتي اگر آنها بنيان بودن در جهان را تشكيل دهند. بر طبق اين دديگاه پرسش مهمي وجود دارد ؛ اين كه آيا اين جواهر هستند كه مبناي عالم را تشكيل مي دهند يا پديده ها و يا كيفيات زماني - مكاني ؟