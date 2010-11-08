  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۴

گزارش تشریحی- تصویری/

معماری مسجد آستانه؛ بیانگر سن پیامبر در زمان رسالت و رحلت

معماری مسجد آستانه؛ بیانگر سن پیامبر در زمان رسالت و رحلت

خبرگزاری مهر: مسجد نور آستانه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان واقع شده که بزرگترین مسجد قزاقستان و همچنین بزرگترین مسجد در آسیای میانه محسوب می‌شود و معماری آن تداعی‌کننده سن پیامبر به هنگام آغاز رسالت و زمان رحلت است.

این مسجد با 40 متر ارتفاع به طور نمادین سن پیامبر را هنگامی که به رسالت رسید تداعی کرده و ارتفاع مناره های آن 63 متر ساخته شده است، چون پیامبر اسلام در 63 سالگی رحلت کرد.

این مسجد دارای چهار مناره است و سبک معماری آن معماری اسلامی است.  ساختمان این مسجد تداعی کننده زیبایی و شکوه معماری شرقی بوده و گنبدهای مسجد طلایی رنگ هستند .

مسجد نور آستانه در کنار رودخانه ایشیم شهر آستانه واقع شده است.

کار ساخت این مسجد در مرحله اول در ماه مارس سال 2005 آغاز و در نهایت در سال 2008 افتتاح شد.

مسجدنور آستانه ظرفیت 5 هزار نمازگزار را داشته و 2 هزارنمازگزار افزون بر تعداد نمازگزاران داخلی می توانند در محوطه خارجی مسجد به اقامه نماز بپردازند.

فضای داخلی این مسجد دربرگیرنده یک شبستان بزرگ است. بخشی برای اقامه نماز در طبقه دوم درنظر گرفته شده و کل فضای مسجد 4 هزار متر مربع را به خود اختصاص داده است.

انجمن معنوی مسلمانان قزاقستان مدیریت و نظارت بر این مسجد را برعهده دارد.

در ساخت این مسجد از شیشه، بتن وگرانیت استفاده شده و معماری آن را چارلز هزیف معمار مشهور لبنانی برعهده داشته است. 

کد مطلب 1186912

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها