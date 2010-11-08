معماری مسجد آستانه؛ بیانگر سن پیامبر در زمان رسالت و رحلت

این مسجد با 40 متر ارتفاع به طور نمادین سن پیامبر را هنگامی که به رسالت رسید تداعی کرده و ارتفاع مناره های آن 63 متر ساخته شده است، چون پیامبر اسلام در 63 سالگی رحلت کرد.

این مسجد دارای چهار مناره است و سبک معماری آن معماری اسلامی است. ساختمان این مسجد تداعی کننده زیبایی و شکوه معماری شرقی بوده و گنبدهای مسجد طلایی رنگ هستند .

مسجد نور آستانه در کنار رودخانه ایشیم شهر آستانه واقع شده است.

کار ساخت این مسجد در مرحله اول در ماه مارس سال 2005 آغاز و در نهایت در سال 2008 افتتاح شد.

مسجدنور آستانه ظرفیت 5 هزار نمازگزار را داشته و 2 هزارنمازگزار افزون بر تعداد نمازگزاران داخلی می توانند در محوطه خارجی مسجد به اقامه نماز بپردازند.

فضای داخلی این مسجد دربرگیرنده یک شبستان بزرگ است. بخشی برای اقامه نماز در طبقه دوم درنظر گرفته شده و کل فضای مسجد 4 هزار متر مربع را به خود اختصاص داده است.

انجمن معنوی مسلمانان قزاقستان مدیریت و نظارت بر این مسجد را برعهده دارد.

در ساخت این مسجد از شیشه، بتن وگرانیت استفاده شده و معماری آن را چارلز هزیف معمار مشهور لبنانی برعهده داشته است.