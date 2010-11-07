نمایندگان رئیس مجلس از شمس آل احمد عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این عیادت که علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس و مهدی کیایی مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس حضور داشتند ضمن ابلاغ پیام رئیس مجلس به شمس آل احمد و خانواده وی، نمایندگان رئیس مجلس از نزدیک در جریان روند درمانی و پزشکی وی قرار گرفتند.

گفتنی است رئیس مجلس همچنین دستور داد هزینه درمانی استاد شمس آل احمد پرداخت شود.

شمس الدین سادات آل احمد برادر مرحوم جلال آل احمد است. وی در تیر ماه 1308 در تهران به دنیا آمد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی در روزنامه های اطلاعات و کیهان و مدتی نیز در شورای سرپرستی صدا و سیما فعالیت داشته و در سال 1359 طی فرمان حضرت امام (ره) به عضویت در شورای انقلاب فرهنگی منصوب شد و تا پیش از بیماری به نویسندگی و پژوهش می پرداخت.