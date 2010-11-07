بسیج جامعه پزشکی، دانشجویان دانشگاه "ایران" را به آرامش فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بیانیه شماره دو خود با تاکید بر پیگیری های مستمر در راستای رفع دغدغه های اعضای هیئت علمی، پرسنل و دانشجویان یادآور شد: بدون شک دغدغه ها و نقطه نظرات منطقی و مستدل اساتید دانشگاه باید با جدیت تمام، توسط مسئولان وزارتخانه پیگیری و بدانها توجه جدی و حقیقی شود. خوشبختانه رویکرد مسئولان وزارتخانه این آمادگی و رغبت را نشان می دهد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: قدر مسلم از تجمعات کنترل نشدۀ میدانی و اظهارنظرهای منطقی اما گم شده در هیاهوی جمعیت، هیچ کس طرفی نخواهد بست. ما ضمن تأکید بر پیگیری مطالبات و اقدام به اینکار در روزهای آتی از همه اعضای هیئت علمی می خواهیم ضمن پرهیز از شرکت در تجمعات این زمینه را فراهم سازند تا مسائل در برنامه های از پیش اعلام شده و در فضایی از قبل تدارک شده با حضور مسئولان امر پیگیری شود.

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در بخش دیگری از این بیانیه بر لزوم توجه به رسالت علمی، پژوهشی و درمانی به عنوان فلسفه وجودی دانشگاه، خاطرنشان کرده است: این فلسفه در چالش های اخیر به فراموشی سپرده نشود و امور درمانی بیماران نیازمند و مراجعین دچار اختلال نشود.

همچنین در این بیانیه پیشنهاد شده است که هیئتی منتخب از اساتید صاحبنظر به نمایندگی از همه اعضای هیئت علمی تشکیل شود تا بتوانند در تعاملاتی مثمرثمر و برگزاری جلساتی با نهادهای ذیربط و مسئولان وزارتخانه، خواسته های اساتید را پیگیری کنند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.