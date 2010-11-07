تعیین نرخ کرایه تاکسی وظیفه قانونی شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی امروز بعد از پایان سیصد و بیست وهفتمین جلسه علنی شورایشهر که بدون حضور مستمع برگزار شدبا اشاره به لزوم تغییر تعریف تاکسی وسیستم آن در کشور گفت: براساس استانداردهای بین‌المللی تاکسی جزو حمل‌ونقل عمومی نیست و در کل دنیا به‌عنوان یک وسیله لوکس مطرح می‌شود.

نایب رئیس شورای شهر تاکید کرد: از تاکسی نمی‌توان انتظار یک مینی بوس کوچک را داشت چرا که تاکسی دربستی است نه آنکه در یک مسیر چندین بار به جابجایی مسافر اقدام کند

دولت با حمل و نقل عمومی برخورد سیاسی می کند

بیادی با بیان اینکه متاسفانه بخشهاییدر بدنه دولت با مترو و اتوبوس و سیستم حمل‌ونقل عمومی برخورد سیاسی می‌کنند گفت: برخورد سیاسی دستگاههایدولتی با سیستم حمل ونقل عمومی برایمردم سئوال برانگیز است.

وی با اشاره به اثرات احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی بحث انرژی و سوخت افزود: لازمه تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توجه جدیبه حمل ‌و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس است چرا که سهم زیادی در جابه جایی مسافران برعهده دارند.

نایب رئیس شورای شهر ادامه داد: متاسفانه بخشهایی در بدنه دولت و افراد تصمیم گیر در این زمینه عنایت ویژه و رفتارهایمناسبی با حمل‌ونقل عمومی که برعهده مدیریت شهریاست ندارند.

بیادیادامه داد: برخوردهایسیاسی با حمل‌ونقل عمومی برایمردم سئوال برانگیز شده در حالی که اتوبوس و مترو مستقیم با مردم و منافع آنها ارتباط دارد.

نایب رئیس شورایشهر تهران در در مورد احتمال گران شدن نرخ کرایه تاکسی تاکید کرد: جامعه تاکسیران نیز جز مردم و بخش خصوصی به حساب می‌آیند و لازم است درآمد و هزینه اشان منصفانه و عادلانه تعیین شود.

وی با اشاره به لزوم برخورد منصفانه با تاکسیرانها گفت: اگر قیمت تاکسیها براساس کار کارشناسی تعیین نشود این طرح با معضلات جدی مواجه می‌شود.

جابه جایی سه شهردار در تهران

بیادیاز جابه جایی مدیریتی در سیستم شهرداری تهران خبر داد و گفت: جاوید از شهرداری منطقه 4 به شهرداری منطقه 1منتقل شده و کریمیان که در زمان مدیریت محمود احمدی نژاد، شهردار منطقه 4 بوده مجدد برای مدیریت به منطقه 4 جابه جا شد و بهاری نیز شهردار منطقه 4 شد.

شهرداری دیگر بدون مجوز نمی‌تواند در پارکها ساخت و ساز کند

نایب رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه بخش دیگری از لایحه طرح تفصیلی یکپارچه سطح شهر تهران در جلسه امروز شورایشهر تصویب شد افزود: براین اساس ضوابط ساخت و ساز در پارکهای عمومی، جنگلی، حریم بزرگراه‌ها، رودره‌ها، اراضی مزروعی، مزارع پرورش گل و گیاه و ضوابط حمایت از اماکن فرهنگی وتاریخی تصویب شد.

وی با اعلام اینکه دستورالعمل مانده 14 قانون زمین شهری مورد توجه اعضا قرار گرفت به مواردی از این بند قانونی اشاره کرد و گفت: یکی از بندها رویصدور پروانه ساختمانی برای تمامی ساخت و ساز‌ها در پهنه حفاظت شده به ویژه پارکها اختصاص یافته به طوریکه شهرداریبدون مجوز اجازه ساخت و ساز در هیچ پارکی را ندارد.

وی ادامه داد: شهرداریموظف است برایهر گونه ساخت و ساز در رودره‌ها و فضای سبز ابتدا طرح تهیه کرده و پس از ارجای آن به مراتب بالاتر و کسب پروانه ساختمان نسبت به ادامه کار اقدام کنند.

ساخت و ساز اوین قانونی است

نایب رئیس شورای شهر تهران درمورد ساخت وسازدر روددره اوین گفت: براساس اعلام شهرداری و بررسی شورای شهر ساخت وسازهایانجام شده در رودره اوین قانونی بوده و تکلیف شورایشهر آن است که اقدامات شهرداریراهی را برای تخریب رودره‌های سطح شهر فراهم نکند.

وی با اشاره به اینکه شهرداریها باید قبل از دادن مجوز برایهر گونه ساخت وساز در روددره‌ها فکر عاقبت کار را هم کندافزود: شورایشهر به دنبال این است که در رودره‌ها هیچ گونه ساخت و‌سازی انجام نشود چرا که تقاضا برایساخت و ساز در تمام رودره‌ها بالا است و شهرداریاگر بخواهد به یک مورد پاسخ مثبت دهد باید به تمام تقاضاها پاسخ دهد.