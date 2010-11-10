توضیح بهزیستی در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی در متن ارسالی به خبرگزاری مهر آورده است: در آستانه روز جهانی معلولان (12 آذر ماه) و با توجه به تشکیل ستاد گرامیداشت این روز به ریاست آقای دکتر نصر مدیر کل توانمندسازی معلولین جلسه ای در محل سازمان در روز یکشنبه 16/8/89 در ساعت 10 صبح برقرار شد که نمایندگان بیش از 10 تشکل غیردولتی معلولین در آن حضور داشته و بنا شد هر هفته روزهای یکشنبه جلسات برگزار شود. ضمنا در این جلسه مقرر شد چهار نفر از نمایندگان تشکلهای غیردولتی که از قضا فردی که خبر از ایشان نقل شده در این میان است روز دوشنبه ساعت 14 جلسات خود را ادامه و در خصوص نتیجه نهایی و اجرای برنامه ها تصمیم گیری شود.

توضیح مهر:

خبر منتشر شده دقیقا مطلب نقل شده از رئیس جامعه معلولان کشور است. علی همت محمودنژاد رئیس جامعه معلولان کشور در این گفتگو تاکید کرده که وی به همراه دیگر اعضای تشکلهای غیردولتی از ساعت 9:30 دقیقه تا ساعت 10 و 20 دقیقه صبح روز یکشنبه در محل سازمان بهزیستی حاضر شدند ولی به آنها با این استدلال که برای چنین جلسه ای هماهنگی نشده اجازه ورود داده نشد به همین دلیل وی به همراه جمعی از نمایندگان جامعه معلولان محل این سازمان را ترک می کنند.