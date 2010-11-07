نمایشگاه بزرگ کتاب در چابهار راه اندازی شد

نورالله برشان در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب چابهار در گفتگو با خبرنگار مهر در چابهار اظهارداشت: در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه نمایشگاه بزرگ کتاب در چابهار ظهر امروز افتتاح شد.

وی گفت: در این نمایشگاه سه هزار عنوان کتاب در قالب 60 هزار جلد در بخشهای اجتماعی، مذهبی، تاریخی، ادبیات، روانشناسی، مدیریت، اطلاعات عمومی و کودکان در معرض دید و خرید عموم قرار دارد.

برشان بیان داشت: این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر در کتابخانه عمومی فاطمه زهرا (س) چابهار برای بازدید علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی دایر است.

وی اظهارداشت: کتابهای این نمایشگاه برای عموم با 20 تا 25 درصد و برای مدارس با 25 تا 30 درصد تخفیف عرضه می شود.

نمایشگاه بزرگ کتاب چابهار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چابهار و پخش کتاب راونیز برپا شده است.

