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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

نمایشگاه بزرگ کتاب در چابهار راه اندازی شد

نمایشگاه بزرگ کتاب در چابهار راه اندازی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان از آغاز به کار نمایشگاه کتاب چابهار خبر داد.

نورالله برشان در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب چابهار در گفتگو با خبرنگار مهر در چابهار اظهارداشت: در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه نمایشگاه بزرگ کتاب در چابهار ظهر امروز افتتاح شد.

وی گفت: در این نمایشگاه سه هزار عنوان کتاب در قالب 60 هزار جلد در بخشهای اجتماعی، مذهبی، تاریخی، ادبیات، روانشناسی، مدیریت، اطلاعات عمومی و کودکان در معرض دید و خرید عموم قرار دارد.

برشان بیان داشت: این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر در کتابخانه عمومی فاطمه زهرا (س) چابهار برای بازدید علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی دایر است.

وی اظهارداشت: کتابهای این نمایشگاه برای عموم با 20 تا 25 درصد و برای مدارس با 25 تا 30 درصد تخفیف عرضه می شود.

نمایشگاه بزرگ کتاب چابهار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چابهار و پخش کتاب راونیز برپا شده است.
 

کد مطلب 1186956

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