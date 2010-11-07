  1. هنر
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

ده‌بزرگی:

شعر نباید از مضامین دفاع مقدس دور شود

شعر نباید از مضامین دفاع مقدس دور شود

احد ده‌بزرگی گفت:‌ شعر نباید اسیر مسائل نامربوطی چون نوگرایی افراطی و دور شدن از مضامین انقلاب و دفاع مقدس شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی شاعران جوان را به تلمذ در محضر شاعران جبهه رفته دعوت کرد و گفت: جوانها نباید شاخه‌های اصلی را از دست بدهند و از کسانی که از نزدیک با شهدا و جانبازان هم سنگر بوده‌اند و دفاع مقدس را درک کرده‌اند، غفلت کنند.

ده‌بزرگی اظهار داشت: به دلیل اینکه ما نمی‌توانیم از ارزشها و خون جانبازان و شهدا بگذاریم، وظیفه شرعی و ملی داریم که با کارهایی نظیر برگزاری جشنواره‌های دفاع مقدس به استمرار این معارف کمک کنیم.

وی تجلیل از نویسندگان و شاعران جبهه رفته را کار اصلی جشنواره‌ها دانست و اضافه کرد: جشنواره‌ها باید توجه ویژه‌ای به این دست خالقان آثار داشته باشد؛ اینها باقی‌ماندگان هنرمندانی هستند که به استقبال شهادت رفتند.

این شاعر انقلاب حضور و نفوذ بیشتر جشنواره را در میان مردم و هنرمندان خواستار شد و گفت: وقتی ما نوهنرمندان این حوزه را معرفی و ارزیابی کنیم، شکوفایی فکری و ادبی ایجاد می‌شود.

ده‌بزرگی دستاوردهای دفاع مقدس را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: مبادا در سیر تحول و جابجایی نسلها این معارف و ارزشها کم‌رنگ و یا مورد بی‌مهری و غفلت واقع شوند.

وی استفاده از شیوه‌های مختلف برای جذب مخاطبان را از مهمترین رسالتهای نهادهای فرهنگی عنوان کرد و گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادها باید با طراحی جنبه‌های تشویقی و تاییدی به گسترش این حوزه یاری برسانند.

سیزدهمین جشنواره دوسالانه "کتاب دفاع مقدس" همزمان با هفته کتاب برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1186967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها