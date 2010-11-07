شعر نباید از مضامین دفاع مقدس دور شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وی شاعران جوان را به تلمذ در محضر شاعران جبهه رفته دعوت کرد و گفت: جوانها نباید شاخههای اصلی را از دست بدهند و از کسانی که از نزدیک با شهدا و جانبازان هم سنگر بودهاند و دفاع مقدس را درک کردهاند، غفلت کنند.
دهبزرگی اظهار داشت: به دلیل اینکه ما نمیتوانیم از ارزشها و خون جانبازان و شهدا بگذاریم، وظیفه شرعی و ملی داریم که با کارهایی نظیر برگزاری جشنوارههای دفاع مقدس به استمرار این معارف کمک کنیم.
وی تجلیل از نویسندگان و شاعران جبهه رفته را کار اصلی جشنوارهها دانست و اضافه کرد: جشنوارهها باید توجه ویژهای به این دست خالقان آثار داشته باشد؛ اینها باقیماندگان هنرمندانی هستند که به استقبال شهادت رفتند.
این شاعر انقلاب حضور و نفوذ بیشتر جشنواره را در میان مردم و هنرمندان خواستار شد و گفت: وقتی ما نوهنرمندان این حوزه را معرفی و ارزیابی کنیم، شکوفایی فکری و ادبی ایجاد میشود.
دهبزرگی دستاوردهای دفاع مقدس را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: مبادا در سیر تحول و جابجایی نسلها این معارف و ارزشها کمرنگ و یا مورد بیمهری و غفلت واقع شوند.
وی استفاده از شیوههای مختلف برای جذب مخاطبان را از مهمترین رسالتهای نهادهای فرهنگی عنوان کرد و گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادها باید با طراحی جنبههای تشویقی و تاییدی به گسترش این حوزه یاری برسانند.
سیزدهمین جشنواره دوسالانه "کتاب دفاع مقدس" همزمان با هفته کتاب برگزار میشود.
نظر شما