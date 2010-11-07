عراقیها درباره روند سیاسی توافق کردند/ تقسیم پست های مهم سه گانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای فرانسه،"علی الدباغ" تاکید کرد: در نشست دیروز گروههای سیاسی عراق، درباره نخست وزیری مجدد" نوری المالکی" ، ریاست جمهوری "جلال طالبانی" و واگذاری پست ریاست مجلس به فهرست العراقیه توافق حاصل شد.

وی ادامه داد: هنوز مشکلاتی وجود دارد که نیازمند حل است اما نشست پارلمان در پنجشنبه آینده برای انتخاب رئیس آن که العراقیه باید نامزد خود را معرفی کند، برگزار خواهد شد و مالکی به همراه دیگر رهبران سیاسی در جلسه حضور خواهد یافت.

شایان ذکر است که اعلام این مهم یک روز قبل ازنشست رهبران گروههای سیاسی درباره بررسی طرح گفتمان سیاسی "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق صورت می گیرد.