یادمان شهدا در کبودرآهنگ پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون برنامه ریزی استاندار همدان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم پرده برداری از این یادمان با بیان اینکه تمام مسئولان باید برای آبادانی ایران تلاش کنند، گفت: رسالتی که شهدا بر عهده ما نهاده اند، رسالتی بس سنگین است.

علی حیدر نوری با بیان اینکه در میدان آزادگان شهرستان کبودراهنگ، یادمانی پر معنا طراحی شده است، گفت: این نماد ارزشی، زنده کننده یاد وخاطره ی شهیدان هشت سال دفاع مقدس است که برای نسل آینده نیز ماندگار خواهد بود.

وی از تمامی مسئولان شهرستان کبودراهنگ که در برگزاری یادواره های شهدا، نصب یادمان، سرکشی به خانواده های شهدا و برنامه های اجلاسیه کنگره همکاری داشتند، تقدیر نمود.

فرماندار شهرستان کبودراهنگ نیز در این آیین، به برنامه های انجام شده در ستاد کنگره این شهرستان اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات ستاد شهرستانی برای هماهنگی و برنامه ریزی،برگزاری 9 یادواره شهدا در سطح شهرستان، سرکشی از خانواده های شهدا، اعزام راویان به مدارس شهرستان، برگزاری مسابقه پیاده روی خانوادگی، برگزاری مسابقه دو رهروان شهدا، برگزاری رزمایش عاشورا و الزهرا، برگزاری دوره آموزشی وبلاگ نویسی، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس و تلاش در اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا از مهمترین برنامه های این ستاد بوده است.

شهردار کبودرآهنگ نیز در این مراسم گفت: برای نصب این یادمان حدود 100 میلیون تومان هزینه شده است.

ناصر مطلبی مساحت زمین پروژه را دو هزار متر مربع عنوان کرد و با بیان اینکه شکل هندسی این یادمان از هشت مربع به صورت متوازن ساخته شده بود، گفت: هشت مربع به کار رفته نماد هشت سال دفاع مقدس است که نشان دهنده هدف شهدا در عروج به سوی تعالی است.

وی افزود:کره وسط یادمان نیز احاطه معنوی شهدا بر جهان را نشان می دهد و اطراف آن هشت باغچه و هشت آب نما و هشت ورودی به نام و یاد هشت سال دفاع مقدس به کار رفته است.

مطلبی گفت: اجرای این یادمان از شهریور 89 آغاز و در 25 مهر 89 به پایان رسید.