دستگاه ها پاسخگوی سئوالات مردم در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر یکشنبه در نوزدهمین جلسه ستاد قانون هدفمندی یارانه ها در استانداری افزود: برخی دستگاه ها مردم را به استانداری ارجاع می دهند که در آغاز اجرای قانون، این مسئله زیبنده نیست.

وی با بیان اینکه دبیرخانه اجرای قانون هدفمندی باید محوریت داشته باشد، اظهار داشت: دبیرخانه باید تلفن ارتباطی در اختیار مردم قرار دهد تا از التهابها کاسته و سئوالهای مکرر مردم را به صورت شبانه روزی پاسخگو باشد.

فرزانه خاطرنشان کرد: رسانه ها در زمینه پاسخگویی به سئوالات مردم به خوبی عمل کرده اند که جای تقدیر دارد.

وی یکی از عوامل گرانی در بازار را فعالیت برخی ویزیتورها اعلام کرد و گفت: برخی ویزیتورها هر قیمتی را به خرده فروش ها ابلاغ می کنند که عامل اصلی گرانی و ایجاد تنش روانی در جامعه هستند.

فرزانه با اشاره به اینکه سیاست دولت بر این است که با مشارکت مردم و تشکل ها، تنظیم بازار را دردست بگیرد، تصریح کرد: کار نظارت بر اصناف باید با دقت ویژه ای انجام شود.

معاون بازرسی سازمان بازرگانی مازندران در این نشست گفت: رصد قیمتی این هفته با هفته های گذشته، وضعیت مناسبی را نشان می دهد.

حسین اصغرزاده اظهار داشت: در برخی کالاها مانند مرغ، تخم مرغ، قند و شکر و آهن آلات با کاهش قیمت و در برنج هم با افزایش قیمت مواجه بوده ایم.

وی با بیان اینکه مردم باید سلسله مراتب خرید را رعایت کنند، یادآور شد: ساماندهی شرکتهای پخش در اولویت کار سازمان بازرگانی مازندران قرار دارد.

اصغرزاده در خصوص سهمیه مازندران همزمان با اجرای قانون هدفمندی گفت: بیش از هزار و 100 تن شکر و روغن نباتی ، 50 هزار تن برنج ، 70 تن حبوبات و گوشت قرمز سهمیه استان است که در صورت نیاز به استان وارد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای تهیه 50 هزار راس گوسفند و دو هزار تن گوشت قرمز با یکی از کشتارگاه های استان تفاهم نامه امضا شده افزود: اطلاعات شناسنامه ای 474 انبار در استان وارد سامانه شده است.

معاون بازرسی سازمان بازرگانی مازندران با بیان اینکه قیمت 70 قلم کالا در استان به صورت روزانه رصد می شود خاطرنشان کرد: 60 درصد از توان بازرسی سازمان بازرگانی به اتحادیه ها واگذار شده و کارنظارت بر اصناف را انجام می دهند.

وی اظهار داشت: هیچ واحد تولیدی اجازه تغییر و افزایش قیمت را بدون اجازه مقامات ذیربط ندارد.

اصغرزاده یادآور شد: در تمامی شهرها ، تیم ویژه ای به صورت روزانه واحدهای تولیدی را در خصوص تغییرات احتمالی قیمت و عرضه کالا نظارت می کند.

به گزارش مهر، شماره تلفن های 01512253407- 01512276950 و 7-01512264495 از سوی دبیرخانه ستاد قانون هدفمندی برای پاسخگویی به هم استانی ها اعلام شده است.