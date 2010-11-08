استفاده از تشکلهای صنعتی فارس یک اولویت است

غفار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: استان فارس از پتانسیلهای بالایی در بخشهای مختلف صنعت برخوردار است که در این راستا باید از مباحث کارشناسانه تشکلهای مختلف صنعتی فارس از جمله اتاق بازرگانی و اتاق صنایع استفاده کرد تا همکاری بیشتری میان بخش دولتی صنعت و بخش خصوصی ایجاد شود.

وی با اشاره به رفع مشکلات بخش صنعت استان فارس افزود: برخی از این مشکلات با تعامل و همدلی میان دستگاه های مختلف برطرف می شود ولی بخش کلی این چالشها باید از طریق هیئت تسهیل رفع شود که در این راستا در سفر اخیر این هیئت به فارس 420 مصوبه مطرح شد که باید در جهت اجرایی شدن آنها تلاش کرد تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات بخش صنعت در استان فارس باشیم.

سرپرست صنایع و معادن استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برخی از مشکلات با تزریق اعتبارات برطرف می شود، گفت: طرح آمایش یکی از طرح هایی است که در صورت اجرای کامل می تواند صنعت فارس را دگرگون کند و در این خصوص ما باید تلاش کنیم که اعتبارات بخش آمایش به صورت ویژه ای محقق شود تا ضمن شکوفایی استان شاهد افزایش اشتغال نیز باشیم.

صفری در خصوص اجرایی کردن طرح هدفمند شدن یارانه ها نیز یادآور شد: اجرای دقیق و قاطع طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت استان یکی از اولویتهای کاری من است که در این راستا با استفاده از تسهیلات قانونی و راه های مناسب کمترین آسیب به بخش صنعت استان وارد می شود.