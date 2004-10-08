كتاب " مباحث زنده در اخلاق كاربردي" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديش خبرگزاري "مهر"، اين كتاب شامل مقالاتي از نظريه پردازان مطرح در زمينه اخلاق كاربردي است. در اين كتاب مباحثي چون سقط جنين ، اعمال تبعيض آميز، حقوق حيوانات، مجازات مرگ، توليد مثل آزمايشگاهي، مرگهاي اختياري، مهاجرت، ولنگاري، امور خصوصي و ارزشهاي طبيعي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت. اين كتاب هرچند به خواننده عام توجه دارد بحثهايي را در اخلاق كاربردي پي مي گيرد كه به كار فيلسوفان متخصص هم مي آيد. آندره كوهن مدرس فلسفه در دانشگاه ايالتي جورجيا است و كريستوفر ولمن استاد فلسفه در دانشگاه سن لوييس است و علاوه بر اين كتاب، كتاب " مقدمه اي بر اخلاق كاربردي" ( بلك ول - 2003 ) را نيز تاليف كرده است.