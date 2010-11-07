لاریجانی درگذشت مدیرکل راه مازندران را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت علی لاریجانی به این شرح است: خبر درگذشت جانگداز جناب آقای مهندس موسی رحیمی مدیرکل فقید راه و ترابری استان مازندران که در راه خدمت به نظام مقدس اسلامی به دیار باقی شتافت موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

این ضایعه اندوهبار را اولا به خانواده محترم و بستگان نزدیک آن مرحوم و ثانیا به مردم شریف استان مازندران و همکاران گرامی اش تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

لاریجانی همچنین در پیام دیگری درگذشت رئیس اداره راه بابل را تسلیت گفت که متن آن به این شرح است:

خبر درگذشت جانگداز جناب آقای مهندس احمد پور مدیر ترابری شهرستان بابل که در راه خدمت به نظام مقدس اسلامی به دیار باقی شتافت موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

این ضایعه اندوهبار را اولا به خانواده محترم و بستگان نزدیک آن مرحوم و ثانیا به مردم شریف شهرستان بابل و همکاران گرامی اش تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.