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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۲۱

با صدور پیامی ؛

لاریجانی درگذشت مدیرکل راه مازندران را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت مدیرکل راه مازندران را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام های جداگانه درگذشت مدیرکل راه و ترابری استان مازندران و رئیس اداره راه و ترابری بابل را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت علی لاریجانی به این شرح است: خبر درگذشت جانگداز جناب آقای مهندس موسی رحیمی مدیرکل فقید راه و ترابری استان مازندران که در راه خدمت به نظام مقدس اسلامی به دیار باقی شتافت موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

این ضایعه اندوهبار را اولا به خانواده محترم و بستگان نزدیک آن مرحوم و ثانیا به مردم شریف استان مازندران و همکاران گرامی اش تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

لاریجانی همچنین در پیام دیگری درگذشت رئیس اداره راه بابل را تسلیت گفت که متن آن به این شرح است:

خبر درگذشت جانگداز جناب آقای مهندس احمد پور مدیر ترابری شهرستان بابل که در راه خدمت به نظام مقدس اسلامی به دیار باقی شتافت موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

این ضایعه اندوهبار را اولا به خانواده محترم و بستگان نزدیک آن مرحوم و ثانیا به مردم شریف شهرستان بابل و همکاران گرامی اش تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

کد مطلب 1186989

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