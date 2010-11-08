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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۲۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو با برگزاری دیدار تیم امید ایران با ترکمنستان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با اول ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با هشتم نوامبر سال 2010 میلادی.

- شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در رشته فوتبال پیگیری می‌شود:
* ایران - ترکمنستان (گروه B)
*ویتنام - بحرین (گروه B)
* مالزی - قرقیزستان ( گروه A)
* چین - ژاپن (گروه A)
* کره جنوبی - کره شمالی (گروه C)
* فلسطین - اردن (گروه C)

- هفته دهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های فوتبال سویا و والنسیا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1186998

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