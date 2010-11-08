تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هفدهم آبانماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با اول ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با هشتم نوامبر سال 2010 میلادی.
- شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در رشته فوتبال پیگیری میشود:
* ایران - ترکمنستان (گروه B)
*ویتنام - بحرین (گروه B)
* مالزی - قرقیزستان ( گروه A)
* چین - ژاپن (گروه A)
* کره جنوبی - کره شمالی (گروه C)
* فلسطین - اردن (گروه C)
- هفته دهم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای فوتبال سویا و والنسیا به پایان میرسد.
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