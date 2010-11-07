دولت موظف به ساماندهی امور جوانان در طول برنامه پنجم توسعه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مبنی بر جایگزینی ماده 45 مصوب کمیسیون تلفیق رای مثبت دادند.

به موجب این رای مقرر شد که دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظفند براساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان ضمن ایجاد برنامه ساماندهی امور جوانان ذیل بودجه سنواتی خود را از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدام های لازم را جهت اجرایی شدن این اسناد در طول سال های برنامه یک عمل آورند.

به موجب این مصوبه دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظفند با همکاری سازمان ملی جوانان و قوه قضائیه میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان را درخصوص اجرایی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان مورد سنجش و پایش قرار دهند.

براساس بند دیگری دولت موظف شد لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و شفاف سازی وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالش های فراروی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

در تبصره ای از این ماده مقرر شد، آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان ملی جوانان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در6 ماهه نخست سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

پس از ارائه پیشنهاد کمسیون فرهنگی مجلس و استماع سخنان موافق و مخالف، نمایندگان با 112 رای موافق، 3 رای مخالف، 12 رای ممتنع این ماده را به تصویب رساندند.