محور خرم آباد - بروجرد مسدود می شود

سرهنگ هویدا تزار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: محور خرم آباد - بروجرد فردا (دوشنبه) هفدهم آبان ماه سال جاری مسدود است.

وی تصریح کرد: بنابر اعلام اداره راه و ترابری استان لرستان این محور به علت عملیات راهسازی و ریزش برداری در حد فاصل کیلومتر 27 تا 35 از ساعت 11 الی 14 مسدود است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: محور یاد شده فاقد مسیر جایگزین است از این رو به رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند توصیه می شود به گونه ای تردد کنند که در ساعات قید شده با ترافیک مواجه نشوند.