به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندکردن یارانه‌ها طی سخنانی با قدردانی از زحمات دستگاه‌های اداری استان در فراهم‌کردن تمهیدات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: گزارش اقدامات دستگاه‌های اداری در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها نشانگر این است که استان از آمادگی مطلوبی برای اجرای این طرح برخوردار است.



وی افزود: در سال‌های اخیر نگاه فرابخشی در نزد مدیران ادارات استان کاملاً مشهود بوده و باعث گردیده تا کارهای جمعی در تمامی مناسبت‌ها با تعامل و همکاری خوب با موفقیت انجام شده و یقیناً طرح هدفمندسازی یارانه ها نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.



معاون استاندار قم با تأکید بر ضرورت بسترسازی مناسب برای اجرای این طرح بیان داشت: دستگاه‌های نظارتی باید روند تولید، عرضه و مصرف را با جدیت رصد و کنترل نموده و با اخلال‌گران و افراد سوجو برخورد نمایند.



وی آمادگی دستگاه‌های خدماتی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: باید دستگاه‌های متولی تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم زمینه روان سازی ارائه خدمات و وفور و دسترسی آسان کالاها را فراهم نمایند.



دهناد با اشاره به پیش‌بینی افزایش استفاده مردم از ناوگان عمومی حمل و نقل در هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برتقویت ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری تأکید کرد.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم با بیان این که اجرای طرح باید با کمترین تنش و تخلف باشد گفت: اصناف قم به مانند گذشته که همواره پیشتاز همراهی نظام و انقلاب بوده‌اند در اجرای این طرح نیز همکاری لازم را خواهند داشت.



وی با تأکید بر لزوم برخورد با سوء استفاده کنندگان و اخلال گران گفت: باید پرونده‌های تخلفات مرتبط با طرح در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.



معاون استاندار قم با اشاره به این که یارانه‌ها به تمام خانوارهای مشمول طرح پرداخت خواهد شد افزود: در این مرحله یارانه درصد اندکی از متقاضیان به دلیل برخی مغایرت‌ها و مشکلات به حساب آن‌ها واریز نشده که موضوع در دست پیگیری است.