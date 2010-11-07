به گزارش خبرگزاری مهر،عیسی جعفری با بیان اینکه در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه 16 آبان ماه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، انتخابات هیات رئیسه این فراکسیون برگزار شد، گفت: در این انتخابات علی لاریجانی برای سومین بار در طول دوره فعالیت مجلس هشتم، به ریاست این فراکسیون انتخاب شد.
وی درادامه یادآور شد: درانتخابات هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان، علی لاریجانی رئیس مجلس و نماینده استان قم در شورای مرکزی، به عنوان تنها کاندیدای ریاست فراکسیون به این عنوان انتخاب شد.
بر اساس این گزارش محمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.
این برای سومین دوره متوالی است که ابوترابی فرد و باهنر نواب رئیس فراکسیون اصولگرایان می شوند.
در انتخابات عصر امروز شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان علی لاریجانی با 44 رای از کل 47 رای اعضای شورای مرکزی به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان انتخاب شد.
در نشست مذکورهمچنین اسماعیل کوثری ،کاظم دلخوش و ولی اسماعیلی نمایندگان تهران، صومعه سرا و گرمی به عنوان منشیهای هیئت رئیسه و علی کریمی فیروزجایی نیز به عنوان کارپرداز فراکسیون اصولگرایان انتخاب شدند.
با توجه به نتایج نشست اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، تنها سه تغییر درهیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان ایجاد شده که در آن کوثری و اسماعیلی جایگزین حاج بابایی و سید حسین نقوی به عنوان منشی شده اند و کریمی فیروزجایی نیز به عنوان کارپرداز جایگزین مهدوی ابهری شد.
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