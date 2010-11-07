به گزارش خبرگزاری مهر،عیسی جعفری با بیان اینکه در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه 16 آبان ماه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، انتخابات هیات رئیسه این فراکسیون برگزار شد، گفت: در این انتخابات علی لاریجانی برای سومین بار در طول دوره فعالیت مجلس هشتم، به ریاست این فراکسیون انتخاب شد.

وی درادامه یادآور شد: درانتخابات هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان، علی لاریجانی رئیس مجلس و نماینده استان قم در شورای مرکزی، ‌به عنوان تنها کاندیدای ریاست فراکسیون به این عنوان انتخاب شد.

بر اساس این گزارش محمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

این برای سومین دوره متوالی است که ابوترابی فرد و باهنر نواب رئیس فراکسیون اصولگرایان می شوند.