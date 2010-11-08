ترس مبهم و خودساخته ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی پیرامون برنامه های آینده پیمان نظامی ناتو می نویسد: 19 نوامبر اجلاس این پیمان در لیسبون برگزار خواهد شد تا درخصوص دو موضوع بحث و تبادل نظر نمایند. ایجاد یک ائتلاف برای تاسیس یک سیستم دفاع موشکی و چگونگی همکاری با روسیه دو موضوع مهم برای این سازمان نظامی می باشد.

پیمان ناتو هنوز در رابطه با نقاط استراتژیکی به توافق نرسیده است. این موارد شامل خلع سلاح هسته ای و اختلافات فرانسه و آلمان و نیز رابطه این سازمان با اتحادیه اروپا درخصوص مسائل قبرس، یونان و ترکیه می باشد.

دبیر کل ناتو مدعی است که بیش از 30 کشور جهان دارای تکنولوژی موشکی هستند که بعضی از آنها می توانند کشورهای متحد ناتو را مورد هدف قرار دهند.

نیویورک تایمز در ادامه بر اساس ادعای بی اساس غرب درباره برنامه دفاعی موشکی و همچنین موضوع هسته ای صلح آمیز ایران می نویسد: به نظر می رسد که خطر اصلی موشکهای ساخت ایران باشد که می تواند مسلح به کلاهک هسته ای شود. اما رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا پیشنهاد یک دور مذاکرات دیگر به ایران داده اند. در همین حال از روسیه نیز به عنوان دشمن ذکری نمی شود.

به نوشته این نشریه پیمان نظامی ناتو هر چند در برنامه های استراتژیک خود از تهدید و خطر سخن می گوید، ولی از اینکه مشخص کند دراین میان کدام کشور دشمن است اکراه دارد.

نیویورک تایمز در ادامه می افزاید: در هر حال در اجلاس 19و 20 نوامبر در لیسبون موارد فوق به همراه مسائل امنیتی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.