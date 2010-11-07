گیلان پرباران ترین استان کشور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با این میزان بارندگی، مجموع بارشهای این استان از ابتدای سال آبی جاری 187 میلیمتر ثبت شد که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 9 درصد افزایش نشان می دهد.

مازندران و همدان به ترتیب با 63 و 47 میلیمتر بارش در هفته گذشته در جایگاه بعدی قرار گرفته اند، بارشهای این دو استان از ابتدای سال جاری به 125 و 49 میلیمتر رسید، از ابتدای مهر( آغاز سال آبی ) تاکنون سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و یزد سال آبی جاری را بدون باران سپری کرده اند.

از ابتدای مهر امسال در استان تهران 39 میلیمتر بارش ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 22 درصد و در مقایسه با دوره درازمدت نیز 56 درصد افزایش داشته است، از ابتدای سال آبی جاری گلستان 33 میلیمتر، اردبیل 25 میلیمتر و قزوین 42 میلیمتر بارش داشت.

استانهای مرکزی و لرستان نیز که از ابتدای سال آبی جاری بدون بارش گزارش شده بودند، در هفته گذشته 24 میلیمتری بارش داشتند.

استانهای سیستان و بلوچستان و فارس نیز در هفته دوم آبان ماه تنها یک میلیمتر بارش داشتند، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون استان اصفهان و ایلام هر کدام شش میلیمتر و آذربایجان شرقی هشت میلیمتر بارش را تجربه کرده اند.