500 میلیون مترمکعب آب تا 10 سال آینده صرفه جویی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،‌ محمدحسین جعفری، عصر یکشنبه در نشست خبری طرح نجات آب با اشاره به میزان پتانسیل ‌آب تجدید شونده استان را 8.94 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و اظهار داشت: سهم آبهای زیرزمینی از منابع آب تجدید شونده 6.68 میلیارد مترمکعب، میزان بهره‌برداری از آب های زیرزمین 7.76 میلیارد متر مکعب و ‌کسر مخزن آبهای زیرزمینی 1.74 میلیارد مترمکعب است.

جعفری افزود: باید در سند چشم انداز 20 ساله ایران پنج درصد از مصرف آب کشاورزی کم و به بخش صنعت و اضافه شود.

وی تصریح کرد: تا کنون هفت هزار کنترل هوشمند برای چاه‌های کشاورزی خریداری شده که در دشت مشهد 600 کنترل هوشمند وصل و طی دوره پنج ساله 200 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد.



جعفری عنوان کرد: سهم مصارف مختلف آب از کل آب استحصال شده در استان در بخش کشاورزی 92 درصد، در بخش شرب 6 درصد و در حوزه صنعت و خدمات 2 درصد است.

وی افزود: در حالی که مصارف حوزه‌های کشاورزی، شرب و صنعت و خدمات در دنیا به ترتیب 70، 8 و 22 درصد است.



جعفری بیان داشت: قرار گرفتن آب رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی نیز از دیگر دلایل افت سطح آب زیرزمینی است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: پایین بودن قیمت انرژی و صنعت برای مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی، محدودیت منابع آب، تداوم دوره خشکسالی و افزایش درجه حرارت و افزایش جمعیت و ضرورت تأمین نیازهای اضطراری (شرب، محیط زیست و صنعت) نیز از دلایل کسری مخازن آب در استان است.



وی عنوان کرد: کاهش و اتمام ذخیره منابع آب زیرزمینی، شور شدن تدریجی منابع آب و خاک و نشست زمین و تخریب آبخوان‌ها نیز از مشکلات ناشی از افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخازن است.



جعفری افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش ارتفاع پمپاژ و مشکلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی را نیز از دیگر دلایل افت سطح آب زیرزمینی مطرح کرد و افزود: کاهش آبدهی چاه‌ها، قنوات، چشمه‌ها و خشک شدن آنها نیز مسبب کسری مخازن می باشد.

وی خاطر نشان کرد: هنوز آب کشاورزی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار نگرفته است.