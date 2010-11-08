حملات 11 سپتامبر خونم را به جوش آورد/ دفاع از جنگ طلبی های خونین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "جرج دبلیو. بوش" رئیس جمهوری پیشین آمریکا با اشاره به حملات به مرکز تجارت جهانی در نیویورک، آن را تعیین کننده وظیفه خود در دوران ریاست جمهوری بر این کشور خوانده است.

وی در کتاب خاطرات خود که روز سه شنبه با عنوان "مقاطع تصمیم گیری" به بازار می آید آورده است: فردای حملات 11 سپتامبر بود که فهمیدم وظیفه اصلی دولت من چیست، حفاظت از مردم کشورم در برابر تروریستها. جرج بوش در این کتاب به اصلی ترین دوران زندگی خود بعنوان رئیس جمهوری آمریکا پرداخته و به جزئیاتی از نحوه تصمیم گیریهای دوران ریاست جمهوری اش و افراد تاثیرگذار در این تصمیم گیریها اشاره کرده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: بعد از شنیدن خبر حمله به برجهای دوقلو به صندلی خود تکیه داده و به یاد سخنان "کاندولیزا رایس" مشاور امنیت ملی ام افتادم، برای من روشن بود، برخورد اولین هواپیما به مرکز تجارت جهانی شاید از روی اتفاق بود، اما دومین برخورد یقینا یک حمله بود و برخورد سوم نیز مشخصا یک اعلامیه جنگ به شمار می رفت.

بوش در ادامه نوشته است: این حملات خون مرا به جوش آورد، من تصمیم خود را گرفته بودم، "ما عاملان این حملات را شناسایی کرده و به سزای عملشان می رسانیم" و فردای آن روز ماموریت دولت من مشخص بود "من باید از مردممان و از آزادی خود دفاع می کردم".

وی همچنین به روند تصمیم گیریهای خود در مورد حمله به عراق پرداخته و ضمن دفاع از عملکرد جنگ طلبانه خود بار دیگر مدعی شده است که ساقط کردن نظام دیکتاتوری صدام حسین در عراق به ایجاد جهانی امن تر کمک کرده است. بوش در عین حال با اذعان به دروغین بودن بهانه حمله آمریکا به عراق ادعا کرده است: کشف این حقیقت که هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق وجود نداشته حس انزجار را در من برانگیخت و موجب رنجش خاطرم شد.

بوش انتقادهای وارده بر دولت خود در مورد شکنجه زندانیان گوانتانامو را پذیرفته و اعتراف کرده شکنجه مظنونان دستگیر شده توسط ماموران سیا در این زندان با شیوه هایی غیرانسانی مانند غرق مصنوعی به دستور وی صورت می گرفته است.

طوفان کاترینا دیگر موضوعی است که در کتاب 500 صفحه ای خاطرات بوش به آن اشاره شده است. بوش در این باره نوشته است: اقدامات ما پس از وقوع این طوفان نه تنها کافی نبود، بلکه غیرقابل پذیرش بود. وی مدعی شده که هر چند در این حادثه تصمیم اشتباهی نگرفته، اما واکنش دولت در مورد این حادثه بسیار دیرهنگام بوده است.

گفتنی است ناشر کتاب جرج بوش گفته است کتاب خاطرات وی 9 نوامبر (18 آبان) به بازار می‌آید. بوش در اظهار نظری درباره این کتاب مدعی شده که به هنگام نگارش آن نخواسته خاطرات گذشته خود را به یاد آورد و به همین دلیل بیشتر سعی کرده همانطور که در عنوان کتاب آمده، درباره لحظات حساس تصمیم گیری های دوره ریاست جمهوری اش بنویسد.