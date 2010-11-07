دستگاه های اجرایی بوشهر وضعیت نیروهای مجرد خود را بررسی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش شامگاه یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان افزود: اداراتی که افراد شاغل در آن مجرد نباشند شناسایی و مدیر دستگاه مربوطه نیز تشویق می ‌شود .

وی اظهار داشت: بسیاری از ناهنجاری های جامعه به خاطر به تعویق افتادن ازدواج است در واقع ازدواج در برقراری امنیت در سطح جامعه نقش بسزایی دارد .

استاندار بوشهر با بیان اینکه ازدواج از سنتهای توصیه شده از سوی بزرگان دین است، گفت: بسیاری از ناهنجاریهای جامعه به این خاطر است که ازدواجها به تاخیر افتاده و موجب آسیب هایی شده و حتی خانواده‌ ‌‌ها از هم پاشیده ‌اند، در حالیکه ازدواج خود به نوعی می تواند در برقراری امنیت در سطح جامعه نقش داشته باشد .

جهانبخش با تاکید بر شناسایی خیرین ازدواج در استان بوشهر‌ گفت: قبل از اینکه به فکر ازدواج جوانان باشیم باید زمینه ازدواج را فراهم کنیم که رفع منشکل اشتغال جوانان از مهمترین مباحثی است که باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه تامین تسهیلات برای زوجهای جوان از راهکارهای مهم ازدواج است، گفت: از سوی دستگاه ‌های اجرایی زوج ‌های جوانی که مهریه زیر 14 سکه داشته باشند، هدیه دریافت می‌ کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تسهیلات کنونی ازدواج جوابگوی نیاز جوانان نیست، گفت: اگر سهم تسهیلات ازدواج افزایش یابد تعداد ازدواجها بیشتر و شاهد ترویج بیشتر این سنت حسنه خواهیم بود.