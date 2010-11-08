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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۳

جامعه پویا نیازمند پلیس پاک و سالم است

جامعه پویا نیازمند پلیس پاک و سالم است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: جامعه پویا و بالنده نیازمند پلیس پاک و سالم است چراکه پلیس ناسالم خود باعث افزایش بی نظمی اجتماعی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرگرد محمدرضا اکبری شامگاه یکشنبه در جمع کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر افزود: صحت عمل و صداقت و تلاشهای ارزنده و چشمگیر کارکنان، فضای کاری پلیس راهنمایی و رانندگی را به محیطی امن و شاداب تبدیل کرده است.

وی اظهارداشت: به یاری خداوند متعال کارکنان راهنمایی و رانندگی در اجرای رسالت خطیر خود و جامه عمل پوشاندن به تدابیر سلسله مراتب فرماندهی، صحت عمل، صداقت و تلاش ارزنده ای از خود نشان داده اند.

رئیس بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: از آنجایی که توجه به زحمات کارکنان و رعایت اصل تقویت مثبت ضمن اینکه آثار و برکات زیادی در توسعه امر به معروف و الگوسازی مثبت در بین کارکنان داشته، موجب ارتقای کمی و کیفی سلامت در میان آنان شده است.

اکبری اظهار داشت: از نیمه دوم سال 88 تا کنون 11 نفر از کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی استان مورد تشویق قرار گرفته اند.

رئیس بازرسی پلیس راهور استان بوشهر در ادامه از کارکنان راهنمایی و رانندگی استان بوشهر خواست تا با تاسی از سایر همکاران خود از هیچ کوشش و تلاشی در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف استان دریغ نکنند.

کد مطلب 1187081

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