جامعه پویا نیازمند پلیس پاک و سالم است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرگرد محمدرضا اکبری شامگاه یکشنبه در جمع کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر افزود: صحت عمل و صداقت و تلاشهای ارزنده و چشمگیر کارکنان، فضای کاری پلیس راهنمایی و رانندگی را به محیطی امن و شاداب تبدیل کرده است .

وی اظهارداشت: به یاری خداوند متعال کارکنان راهنمایی و رانندگی در اجرای رسالت خطیر خود و جامه عمل پوشاندن به تدابیر سلسله مراتب فرماندهی، صحت عمل، صداقت و تلاش ارزنده ای از خود نشان داده اند .

رئیس بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: از آنجایی که توجه به زحمات کارکنان و رعایت اصل تقویت مثبت ضمن اینکه آثار و برکات زیادی در توسعه امر به معروف و الگوسازی مثبت در بین کارکنان داشته، موجب ارتقای کمی و کیفی سلامت در میان آنان شده است .

اکبری اظهار داشت: از نیمه دوم سال 88 تا کنون 11 نفر از کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی استان مورد تشویق قرار گرفته اند .