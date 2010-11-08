سد دیزاشکن بزرگترین طرح آبخیزداری جنوب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، علی هاشم زاده شامگاه یکشنبه در بررسی تشریح اجرای این طرح در جمع مسئولین شهرستان تنگستان اظهارداشت: این سد با هدف تاخیر و مهار سیلابها برای زمینهای پایین دستی بر روی رودخانه دیزاشکن ساخته می شود.

وی اظهار داشت: این سد از نوع خاکی و با هسته رسی، 17 متر ارتفاع دارد و قادر است تا دو میلیون مترمکعب آب را ذخیره و 48 ساعت سیلابها را مهار کند.

مجری طرح آبخیزداری سد دیزاشکن گفت: در صورت اختصاص به موقع اعتبارات مورد نیاز ساخت این سد با اعتبار اولیه هفت هزار و 500 میلیون ریال تا پایان امسال به اتمام می رسد.

هاشم زاده با اشاره به آغاز اجرای این طرح از ابتدای امسال گفت: با ساخت سد، ضمن ایجاد اشتغال، مشکلات مردم مناطق پایین دست رودخانه دیزاشکن برطرف و کشاورزی منطقه هم شکوفا می شود.