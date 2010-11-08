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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۵

سد دیزاشکن بزرگترین طرح آبخیزداری جنوب کشور است

سد دیزاشکن بزرگترین طرح آبخیزداری جنوب کشور است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مجری طرح آبخیزداری سد دیزاشکن گفت: این طرح بزرگترین طرح آبخیزداری جنوب کشور است که هم اکنون حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، علی هاشم زاده شامگاه یکشنبه در بررسی تشریح  اجرای این طرح در جمع مسئولین شهرستان تنگستان اظهارداشت: این سد با هدف تاخیر و مهار سیلابها برای زمینهای پایین دستی بر روی رودخانه دیزاشکن ساخته می شود.

وی اظهار داشت: این سد از نوع خاکی و با هسته رسی، 17 متر ارتفاع دارد و قادر است تا دو میلیون مترمکعب آب را ذخیره و 48 ساعت سیلابها را مهار کند.

مجری طرح آبخیزداری سد دیزاشکن گفت: در صورت اختصاص به موقع اعتبارات مورد نیاز ساخت این سد با اعتبار اولیه هفت هزار و 500 میلیون ریال تا پایان امسال به اتمام می رسد.

هاشم زاده با اشاره به آغاز اجرای این طرح از ابتدای امسال گفت: با ساخت سد، ضمن ایجاد اشتغال، مشکلات مردم مناطق پایین دست رودخانه دیزاشکن برطرف و کشاورزی منطقه هم شکوفا می شود.

کد مطلب 1187083

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