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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۷

مشکل اعتباری پلاتو مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر رفع شد

مشکل اعتباری پلاتو مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر رفع شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: با پیگیریهای به عمل آمده مشکل اعتباری احداث پروژه پلاتو مجتمع فرهنگی هنری بوشهری رفع شده که امیدواریم در اوایل سال آینده عملیات اجرایی این مجتمع فرهنگی و هنری آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضی دربندی شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی بوشهر در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از مهمترین مشکلات هنرمندان تئاتر در سطح استان نبود فضا و مکان مناسب است که امیدواریم با حمایت دولت شاهد رفع مشکلات حوزه ی فرهنگ و هنر در این زمینه باشیم.

وی اظهار داشت: البته با احداث این پلاتو فقط بخشی از نیازها رفع می شود که امیدواریم با حمایت مسئولان و همراهی هنرمندان در راستای رفع سایر مسائل و مشکلات پیرامون فرهنگ و هنر گامهای مطلوبتری برداریم.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر حضور پیشکسوتان در کنار نسل جوان را موجب پیشرفت فعالیتها و رشد حوزه کاری هنرمندان عنوان کرد و خواستار حضور بیشتر پیشکسوتان در برنامه ها، اجراها و جشنواره های فرهنگی هنری شد.

کد مطلب 1187086

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