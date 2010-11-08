مشکل اعتباری پلاتو مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضی دربندی شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی بوشهر در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از مهمترین مشکلات هنرمندان تئاتر در سطح استان نبود فضا و مکان مناسب است که امیدواریم با حمایت دولت شاهد رفع مشکلات حوزه ی فرهنگ و هنر در این زمینه باشیم.

وی اظهار داشت: البته با احداث این پلاتو فقط بخشی از نیازها رفع می شود که امیدواریم با حمایت مسئولان و همراهی هنرمندان در راستای رفع سایر مسائل و مشکلات پیرامون فرهنگ و هنر گامهای مطلوبتری برداریم.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر حضور پیشکسوتان در کنار نسل جوان را موجب پیشرفت فعالیتها و رشد حوزه کاری هنرمندان عنوان کرد و خواستار حضور بیشتر پیشکسوتان در برنامه ها، اجراها و جشنواره های فرهنگی هنری شد.