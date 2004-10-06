حماس: آمريكا شريك جنايات اسراييل برعليه مردم غير نظامي فلسطين است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس، امروز چهارشنبه با صدور بيانيه اي اعلام كرد دولت آمريكا با بكارگيري حق وتودرشوراي امنيت سازمان ملل متحد و منع محكوميت رژيم صهيونيستي دراين شورا، در دشمني هاي رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين شريك است.



در اين بيانيه همچنين آمده است: موضع آمريكا در اين باره بي شرمانه و اين كشور جنايت اخلاقي بزرگي را مرتكب شده است كه بار ديگرآمريكا را در مقابل ملت هاي مستضعف قرار داده است.

اين بيانيه مي افزايد: مسئوليت اين گونه موضع گيريها برعهده دولت آمريكا است؛ ما آمريكا را شريك اسراييل در دشمني عليه فلسطينيان مي دانيم، استفاده از حق وتو توسط آمريكا چراغ سبز اين كشور به ادامه اشغالگري صهيونيستها و اعمال دشمني هاي اين رژيم است.

لازم به يادآوري است آمريكا در نشست شب گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد، طرح محكوميت رژيم صهيونيستي را به دليل تهاجم به نوار غزه كه از يك هفته گذشته آغاز شد و شهادت بيش از 70 تن از غيرنظاميان فلسطيني انجاميد، را وتو كرد.



در نشست شب گذشته شوراي امنيت سه كشور آلمان، روماني و انگليس نيز در مقابل 11 راي موافق ديگر اعضاي دائم و غيردائمي اين شورا، راي ممتنع دادند.

