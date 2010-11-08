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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۴

هدف دشمن در جنگ نرم جدایی مردم از ولی فقیه است

هدف دشمن در جنگ نرم جدایی مردم از ولی فقیه است

همدان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: هدف دشمنان انقلاب در جنگ نرم، جدا کردن مردم از ولایت فقیه است و مردم باید با الگو گیری از شهدا، همواره با هوشیاری در برابر دشمنان، گوش به فرمان ولی امر خود باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار احمد رضا رادان شامگاه یکشنبه در دومین اجلاسیه کنگره شهدای استان همدان با بیان اینکه اطاعت از ولی فقیه، داشتن شاخص و استواری سه رمز پیروزی است، اظهار داشت: معنای بصیرت از شهدا آموختن است و همه مردم باید همچون شهدا که تابع ولی فقیه بودند، رفتار کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با طرح این سئوال که برگزاری یادواره شهدا برای چه کسانی است، اظهار داشت: لحظه لحظه هم نشینی با شهدا درس بود و همچنان نیز از سفره کرامات آن ها بهره مند هستیم.

وی اضافه کرد: برگزاری کنگره شهدا یادآوری آنست که بعد از شهدا برای آن ها و خانواده هایشان چه کرده ایم و آیا توان اینکه فردا روز در مقابل شهدا سر بلند باشیم را داریم.

رادان با اشاره به اینکه شهدا در اطاعت محض از ولی امر و به عشق آقا ابا عبدالله حسین در امتحانات سخت چون سرو های سر به فلک کشیده حضور یافتند، خاطرنشان کرد: شهدا گرانبها ترین سرمایه خود که جان آن ها بود را مخلصانه فدا کردند و سرفراز شدند.

وی با بیان اینکه شهدا و اطاعت از ولی فقیه معنای واقعی ولایت پذیری را داشتند، گفت: در فتنه اخیر آنانی که احساس می کردند در کشور ما مردم دلسپرده به ولایت، بسیجیان، رزمندگان دوران دفاع و جوانان بصیر نسل سوم حضور ندارند به گزاف وارد فتنه شدند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه شهدا در جنگ سخت، پیروز میدان بودند، خاطرنشان کرد: دل سپردن به ولی و برخورداری از فرهنگ عاشورایی باعث شد قلیل در برابر کثیر پیروز شود.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تا 19 آبان در این شهر برگزار می شود.

کد مطلب 1187096

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