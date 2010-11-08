عراق در منطقه آزاد اروند بانک راه اندازی می کند

علی اصغر پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با اشاره به اینکه این کشور برای راه اندازی بانک در این منطقه درخواست خود را ارسال کرده، اظهار داشت: با توجه به فراهم شدن بستر قانونی فعالیت نمایندگی بانکهای خارجی در مناطق آزاد، عراقیها از تاسیس بانک در منطقه آزاد اروند استقبال کرده اند.



وی اضافه کرد: در خصوص این درخواست تاکنون مذاکراتی با بانکهای عراقی انجام شده است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: منطقه آزاد اروند از ظرفیت بالایی برای تاسیس نمایندگی بانکهای خارجی برخوردار است.



پرهیزکار خاطرنشان کرد: در گذشته برای تاسیس شعب بانکهای خارجی و نمایندگیهای بیمه در مناطق آزاد موانع قانونی وجود داشت که خوشبختانه دولت با حذف این موانع و ایجاد تسهیلات قانونی راه را برای ایجاد شعب بانکهای خارجی درمنطقه اروند هموار کرده است.



وی با اشاره محدودیت و گران بودن منابع در بازار سرمایه ایران و همچنین نرخ بهره بانکی بالای 22 تا 24 درصد برای سرمایه گذاران استفاده از ظرفیت بانکهای خارجی را اقدام موثری در افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور عنوان کرد.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: با تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد که دارای منابع بیشتر و ارزانتر هستند می توان در جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی گامهای بلندتری برداشت.



وی افزود: قدمهای موثری در زمینه شناسایی بانکهای معتبر و مهم خارجی در کشورهایی که مناسبات خوبی با ایران دارند در دست انجام است.



منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج‌فارس و جنوب غربی استان خوزستان با وسعت بیش از 173کیلومترمربع در محل تلاقی اروندرود و رودخانه کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است.



این منطقه بر اساس طرح جامع تهیه شده شامل سه بخش اصلی شهرکهای صنعتی خرمشهر و آبادان، شلمچه و جزیره مینو است. از کل مساحت زمینهای این منطقه هشت هزار و 600 هکتار به فعالیتهای صنعتی و چهار هزار و 800 هکتار به سایر بخشها در زمینه بازرگانی گردشگری و اداری و سه هزار و 800 هکتار به بخشهای بندری، انبارداری و و ترانزیت اختصاص یافته است.