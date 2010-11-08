پژوهش و اطلاع رسانی مهمترین نیازهای امروز جوانان است

مصطفی منتظرالمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با افتتاح این واحد، بانک اطلاعات مقالات، پایان نامه ها و تحقیقهای مربوط به امور جوانان در سه سطح استانی، کشوری و بین المللی جمع آوری شده و در معرض نمایش دائمی قرار گرفته است.

وی افزود: در زمینه اطلاع رسانی در حوزه جوانان نیز دوره خبرنگاری برای تمامی دبیران تشکلهای غیر دولتی و مشاوران جوان شهرستانها برگزار می شود تا بتوانند به عنوان پل ارتباطی میان جوانان و مسئولان عمل کنند و نیازها مشکلات و درخواستهای آنان را به طور مستقیم به نهادها و مسئولین مربوطه اطلاع رسانی کنند.



مشاور استاندار خوزستان همچنین در زمینه ازدواج جوانان گفت: بررسیهایی که در حوزه جوانان صورت گرفته نشان می دهد قشر جوان باید پشتوانه های فکری و نیز اعتماد به نفس خود را بالا ببرند تا بتوانند ازدواجهای موفقی داشته باشند.

منتظرالمهدی افزود: از هر 10 ازدواج در خوزستان یک ازدواج منجر به طلاق می شود و این در حالیست که در تهران از هر چهار ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق خواهد شد و از این بابت می توان گفت خوزستان در حال حاضر خوزستان نرخ متوسط کشوری را داراست.



وی با اشاره به اینکه هم اکنون خوزستان در جایگاه هفتم کشور از نظر تعداد طلاق قرار دارد، گفت: خوشبختانه این وضعیت در حال بهبود است.



منتظرالمهدی ادامه داد: در سال گذشته 57 هزار و 849 مورد ازدواج در خوزستان ثبت شده است در صورتیکه در سال 87 حدود 48 هزار ازدواج به ثبت رسیده بود.



مدیر کل اداره امور جوانان خوزستان تصریح کرد: همچنین در شش ماهه نخست سال جاری 57 هزار و 749 مورد ازدواج به ثبت رسیده است که این میزان ازدواج در نیمه نخست امسال با تمام ازدواجهای صورت گرفته در سال 88 برابری می کند.



منتظرالمهدی همچنین تاکید کرد: جوانان برای ترغیب به ازدواجی صحیح و حساب شده نیازمند آموزشهای مناسب و کافی هستند.



وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی آموزشی برای این امر باید از سنین ابتدایی و مقاطع پایین تحصیلی آغاز شود. اداره کل امور جوانان استان خوزستان نیز آموزشهای خود را در سه مرحله آموزش پیش از ازدواج، آموزشهای دوران عقد و آموزشهای بعد از ازدواج برنامه ریزی کرده که برای به موفقیت رسیدن به این امر مهم مراکز دولتی متعددی با این اداره همکاری می کنند.



مدیر کل اداره امور جوانان خوزستان عنوان کرد: به منظور انجام مراسم ازدواج جوانان استان به صورت آسان، این اداره کل تمهیداتی چون تالار رایگان ،ارائه جهیزیه 900 هزار تومانی به زوجهای جوان و اهدای وام بلاعوض 30 میلیون ریالی به زوجهای کارمند دولت است.



وی گفت: با وجود تمام این اقداماتی که صورت گرفته اما در این زمینه نیازمند یاری تمامی ارگانهای دولتی در استان هستیم که از جمله آنها در ارائه تالار برای ازدواج به جهت کمبود تالار در برخی از شهرستانها استان است.



به گفته منتظرالمهدی، بر اساس مصوبه سفر سوم دولت به خوزستان اقدامات لازم برای ساخت 25 تالار در شهرهای استان در دست برنامه ریزی است.



مشاور استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: عملیات ساخت شش تالار در استان آغاز شده است.



مدیر کل اداره امور جوانان خوزستان در ادامه از برنامه های هفته ازدواج همزمان با گرامیداشت سالگرد پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) خبر داد و گفت: در جشن زوج آسمانی به تعدادی از زوجین با مهریه 14 سکه و کمتر به قید قرعه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا خواهد شد.