طرح های زودبازده کشاورزی در خوزستان بلاتکلیف هستند

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه این طرح ها در زمینه باغبانی، دام و طیور، دامپزشکی، آب و خاک، آبخیزداری، امور عشایر، شیلات، صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون است، اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از طرح های کشاورزی در خوزستان بلاتکلیف مانده اند و برای اجرا نیاز به تسهیلات بانکی دارند.

وی افزود: هم اکنون بیش از 33 هزار طرح کشاورزی در استان وجود دارد که برای اجرا نیازمند 715 میلیارد تومان تسهیلات بانکی اند.



موسوی افزود: سازمان جهادکشاورزی این آمادگی را دارد که صاحبان طرح های بنگاه های زودبازده را به بانک معرفی کند.



رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان همچنین با اشاره به آغاز کشت پائیزه محصولات کشاورزی در استان تاکید کرد: کشاورزان به رعایت الگوی کشت مناسب توجه کنند.



موسوی گفت: امسال الگوی کشت مناسب با شرایط آب و هوایی هر منطقه تهیه و به تمام شهرستانهای استان ارسال شده است.



وی افزود: با رعایت الگوی کشت تعادل در بازار محصولات کشاورزی برقرار می شود.



رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان در خصوص تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان برای کشت پائیزه نیز گفت: تاکنون 196 هزار تن کود اوره و 68 هزار تن کود فسفات آلومینیوم تامین و در حال توزیع بین کشاورزان استان است.