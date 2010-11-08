به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این نشست با موضوع پیگیری مسایل فرهنگی جامعه و میزان تاثیر گزاری این شورا بر فرهنگ عمومی استان شامگاه یکشنبه در بیت نماینده ولی فقیه در خوزستان بر پا شد.

از مصوبات این شورا می توان به پیشنهاد ثبت روز ولادت شیخ انصاری و علامه وحید بهبهانی به عنوان بزرگداشت این دو شخصیت بزرگوار در تقویم رسمی کشور، نگارش داستان 70دانش آموز و دو معلم مدرسه شهید پیروز بهبهان در کتابهای درسی دانش آموزان، نام گذاری دزفول به عنوان شهر مقاومت و پایداری و ثبت روز شهادت بهنام محمدی در تقویم جمهوری اسلامی ایران به دولت ارائه شد.



همچنین در این نشست، برگزاری همایش بزرگداشت شیخ جعفر شوشتری در شوشتر و نامگذاری یکی از خیابانهای اهواز به نام این شهید از دیگر مصوبات شورای فرهنگ عمومی خوزستان بود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این مراسم رسالت اصلی شورای فرهنگ عمومی خوزستان را بر عهده روحانیان دانست و آنها را به همکاری با این شورا دعوت کرد.



حجت الاسلام سید لطف الله سپهر با اشاره به عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار داشت: ورود نمادین کاروان خدام حرم رضوی به خوزستان، برگزاری جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در دهه کرامت، برگزاری کارگاه اجتماعی در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ اصیل اسلامی، برگزاری کنگره جامع استانی، از عملکردهای فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در چندین سال گذشته است.



دبیر شورای فرهنگ عمومی خوزستان در ادامه به ایراد پیشنهاداتی در خصوص اعلام ثبت تاریخ شهید بهنام محمدی، ثبت سالروز بزرگداشت شیخ مرتضی انصاری، نام گذاری شهر دزفول به عنوان شهر استقامت و پایداری در تقویم جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری برای نگارش داستان 70 دانش آموز و دو معلم مدرسه شهید پیروز بهبهان در کتاب های درسی دانش آموزان و برگزاری همایش بزرگداشت شیخ جعفر شوشتری در شوشتر، از پیشنهاداتی بود که در نشست شورای فرهنگ عمومی خوزستان مطرح شد.



حجت الاسلام سپهر با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی خوزستان به همکاری طلاب و روحانیان برای پیشبرد اهداف خود دارد، افزود: شورای فرهنگ عمومی خوزستان برای اینکه بتواند به اهداف و چشم اندازهای مورد نظر خود به طور مطلوب دسترسی پیدا کند باید از کمک روحانیون و طلاب استفاده کنند.



استاندار خوزستان نیز از پیشتازی استان خوزستان در اجرای شاخصهای فرهنگی دولت خبر داد و گفت: طبق دستور العمل ابلاغ شده از سوی کمیسیون فرهنگی دولت، خوشبختانه این شاخصها در استان به خوبی اجرا شده است.



سید جعفر حجازی با اشاره به مصوبات فرهنگی سفر سوم دولت به استان خوزستان گفت: مصوبات فرهنگی با کاری کارشناسی شده و با تدبیر آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان در قالب 24 سرفصل تنظیم شد که از جامع ترین بسته های فرهنگی در کشور است، به شکلی که مورد تحسین و تقدیر نهاد ریاست جمهوری همراه بود.



وی با بیان اینکه استان خوزستان از اندک استانهایی بود که از اختیارات استان در بحث اوقات فراغت استفاده کرد، اظهار داشت: با توجه به محدودیت در ابلاغ اعتبارات، اولویت تخصیص بودجه های فرهنگی به اوقات فراغت بود که در این زمینه بالغ بر هفت میلیارد و 700 میلیون تومان به دستگاه های اجرایی در سال جاری اختصاص داده شد.



حجازی از توزیع اعتبارات جاری عمرانی، فرهنگی به دستگاه های استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به کاهش 30 درصدی اعتبارات که بیشتر آن از بخش فرهنگ بود، اعتبارات فرهنگی از 40 به 28 میلیارد تومان کاهش یافت.



استاندار خوزستان در ادامه از افزایش دو و نیم برابری اعتبار عمرانی فرهنگی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با بهره گیری از سایر منابع استانی، بودجه کاهش یافته فرهنگی را جبران کرده به شکلی که بالغ بر 48 میلیارد تومان برای فعالیتهای عمرانی فرهنگی استان توزیع کردیم که این مسئله سبب افزایش دو و نیم برابری اعتبار عمرانی فرهنگی استان نسبت به سال گذشته شده است.