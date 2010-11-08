اجرای طرحهای بیولوژیک در 48 هزار هکتاز از زمینهای کشاورزی خوزستان

مرتضی امید بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این طرح با رها سازی حشرات مفید همچون زنبور تریموس، زنبور براکون و کفش دوزک با آفات محصولات کشاورزی مبارزه می شود.

امید بخش با اشاره به اینکه این طرح در باغات مرکبات، مزارع گوجه فرنگی، ذرت و نیشکر اجرا می شود، افزود: برای اجرای این طرح بیش از چهار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.



وی با بیان اینکه در این طرح 65 درصد هزینه ها را دولت پرداخت می کند، گفت: متقاضیان می توانند برای تهیه این حشرات به مراکز خدمات کشاورزی، ناظران حفظ نباتات و کلینکهای گیاه پزشکی در شهرهای مختلف استان مراجعه کنند.



امیدبخش افزایش تولید محصول و حفاظت از محیط زیست را از اهداف اجرای این طرح برشمرد و افزود: هم اکنون 15 مرکز تولید حشرات مفید به منظور مبارزه بیولوژیک با آفات در استان راه اندازی شده است.



مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه استان خوزستان در اجرای طرح مبارزه بیولوژیک با آفات مقام نخست را در کشور داراست، عنوان کرد: حشرات مفید پس از تولید در آزمایشگاه در ساعات اولیه صبح به شهرستانها و مزارع منتقل و زیر نظر کارشناسان حفظ نباتات رها می شوند.



امیدبخش افزود: حشرات مفید در لیوانهای یکبار مصرف و در هر لیوان به تعداد 200 زنبور ماده یا 200 کفشدوزک به مزارع و باغها منتقل می شوند .



وی اضافه کرد: کنترل بیولوژیک آفات در استان از سال 1376 و تنها با یک واحد تولیدی آغاز شد اما با استقبال کشاورزان در سالهای اخیر علاوه بر افزایش واحدهای تولیدی، رهاسازی حشرات هم بیشتر شده است.